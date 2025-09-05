このまま“出番なし”…？広島、いまだ1軍出場ゼロの選手（1）大物選手がまさ…

レギュラーシーズンの佳境に入っている2025年のプロ野球。今季も主力の故障や不調など、様々な要因で選手の入れ替えが行われ、多くの選手が一軍の舞台を経験している。一方で、開幕から二軍暮らしが続き、一軍未出場の選手も少なくない。ここでは、ここまで一軍出場がない広島東洋カープの選手を紹介したい。

松山竜平

・投打：右投左打

・身長／体重：176cm／96kg

・生年月日：1985年9月18日

・経歴：鹿屋中央高 - 九州国際大

・ドラフト：2007年大学生・社会人ドラフト4巡目（広島）

近年は代打の切り札として存在感を示していたが、昨季は打率1割台と悔しいシーズンを過ごした松山竜平。今季はここまで一軍出場なしと厳しい立場に置かれている。

2007年大学生・社会人ドラフト4巡目で広島東洋カープに入団すると、プロ6年目の2013年に2桁10本塁打を放ち、一軍に定着した。

その後はレギュラー格となり、2017年には120試合の出場で打率.326（規定未満）、14本塁打、77打点をマーク。

さらに、翌2018年には自身初の規定打席をクリアし、124試合出場、打率.302、12本塁打、74打点の活躍。2021年以降は代打起用がメインとなったが、卓越した打撃技術でチームを支えた。

しかし、昨季は2度の二軍降格を味わい、65試合の出場で打率.178、1本塁打と低迷。プロ18年目を迎える今季は一軍出場がなく、二軍暮らしが続いている。

ファームでは、ここまで46試合出場で打率.244、1本塁打、10打点の成績。状態を上げ、再び一軍の舞台で輝きを放てるか。

