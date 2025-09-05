ELLEGARDEN細美武士「ONE PIECE」オープニング主題歌「カーマイン」制作裏話を語る「60曲ぐらい作りました」

グランジ・遠山大輔、潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜 13:00～13:53）。8月30日（土）の放送は、4人組ロックバンド・ELLEGARDENの細美武士（ほそみ・たけし/Vo.＆Gt.）さんが登場！ 8月10日（日）に配信リリースされた最新曲「カーマイン」について伺いました。

◆「カーマイン」制作裏話

――ELLEGARDENは、8月10日（日）に約3年ぶりとなる新曲「カーマイン」を配信リリース。こちらは、テレビアニメ「ONE PIECE」のオープニング主題歌です。

遠山：細美さんは「ONE PIECE」がずっとお好きだったのですか？

細美：大好きでした！ 単行本で読んでいた漫画のアニメの主題歌として（自分の曲が）テレビから流れてくる世界線なんて想像してないわけですよ。だから、本当にうれしかったですね。

遠山：（タイアップの）お話が来て、どこからまず作っていかれたのですか？

細美：「ONE PIECE」のオープニングを書くっていうことは、自分の曲っていうよりは、このクールの「ONE PIECE」が盛り上がるというか、色をつけるような曲を書きたいと思ったので、“「ONE PIECE」ってそもそも何だろう？ 物語のテーマの核は何なんだろう？”っていうのをすごく真剣に考えていました、曲を書かずに。

遠山：それは、もう自分のなかだけですか？

細美：そうです。それで、自分のなかでは「ONE PIECE」の一番強くて深いテーマって“覚悟”なんじゃないかっていうことにたどり着いて。まぁ仲間や冒険、友情とか、いっぱいテーマはあると思うんだけど、僕に刺さったのは覚悟の深さ・強さみたいなものだったので、それを曲にしたいなっていうところから書き始めました。

遠山：なるほど。この「カーマイン」は、すぐにできました？ それとも結構いろんな段階を経て作られましたか？

細美：これはね……もう大変でした（笑）。

遠山：どのあたりが？

細美：何を書いても“これじゃない”っていう。イメージは、山のなかで陶器を焼いている陶芸家が「これじゃない！」ってバリンと割るのを、ずっとやっているみたいな感じ。

遠山：ということは、「カーマイン」とはメロディーも歌詞もまったく違う曲が、何曲も生まれていたっていうことですか？

細美：そうですね、60曲ぐらい作りました。

遠山・潮：えぇ!?

細美：俺もそんなに作ると思ってなかった（笑）。

遠山：（1曲を作るだけで）時間もエネルギーもめちゃくちゃかかりますよね？

細美：もうずっとやっていました。

遠山：そのなかで「カーマイン」が生まれたのは……？

細美：60曲目。

遠山：え！ 「カーマイン」ができたときってどんな感覚だったのですか？

細美：ずっとできなくて、スタジオでメンバーとアレンジした曲とかも何曲もあるんですよ。“これはいけるんじゃないか!?”ってアレンジしたけど“やっぱり物足りない……”みたいなのがずっと続いて。それで、期限ギリギリで「カーマイン」ができたときは、それこそ陶器を焼いている人が「できた……！」っていう、あの感覚でしたね。

遠山：でも、その感覚って他の曲ではなかったわけじゃないですか。

細美：そうですね。

遠山：そこの決定的な違いは何だったのですか？

細美：それが分からないんだよね。でも、いつもメンバーに（曲を）送るときは“こんなのができたんだけど、どう思う？”っていう感じで投げるんだけど、「カーマイン」のときは、メンバーに「できた」って言って送ったんですよ。

遠山：へぇ！

細美：だから（その時点で）確信はあったんじゃないかなと思います。

