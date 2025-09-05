史上最速でアジア最終予選を突破し、日本代表は「ワールドカップ優勝」という壮大な目標に向かってリスタートを切る。

9月7日（日）日本時間11時〜、FIFAランキング13位のメキシコ代表と対戦する。日本のFIFAランキングは17位、格上の国を相手にどういった戦いを見せるのか注目だ。会場はアメリカのオークランド・コロシアム。この一戦はNHK総合にて生中継、NHKプラスで同時・見逃し配信、U-NEXTにてリアルタイム配信（有料）・見逃し配信される。

メキシコとの通算対戦成績は1勝0分け4敗と負け越しており、現在4連敗中となっている。過去の対戦成績は以下の通り。

1996年5月29日：キリンカップサッカー1996

日本 3-2 メキシコ

【メンバー】GK下川健一：DF井原正巳、小村徳男、相馬直樹、柳本啓成：MF山口素弘、本田泰人、森島寛晃、名波浩：FW長谷川祥之、三浦知良

【得点者】森島寛晃、三浦知良、相馬直樹

2000年2月5日：カールスバーグカップ

日本 0-1 メキシコ

【メンバー】GK楢﨑正剛：DF大岩剛、松田直樹、中田浩二：MF伊東輝悦、望月重良、名波浩、小野伸二、 稲本潤一：FW中山雅史、平瀬智行

2005年6月16日：FIFAコンフェデレーションズカップ2005

日本 1-2 メキシコ

【メンバー】GK川口能活：DF田中誠、茶野隆行、宮本恒靖：MF中田英寿、小笠原満男、中村俊輔、三都主アレサンドロ、福西崇史、加地亮：FW柳沢敦

【得点者】柳沢敦

2013年6月22日：FIFAコンフェデレーションズカップ2013

日本 1-2 メキシコ

【メンバー】GK川島永嗣：DF長友佑都、今野泰幸、栗原勇蔵、酒井宏樹：MF本田圭佑、遠藤保仁、岡崎慎司、香川真司、細貝萌：FW前田遼一

【得点者】岡崎慎司

2020年11月17日：国際親善試合

日本 0-2 メキシコ

【メンバー】GKシュミット・ダニエル：DF冨安健洋、酒井宏樹、吉田麻也、中山雄太：MF遠藤航、柴崎岳、原口元気、鎌田大地、伊東純也：FW鈴木武蔵