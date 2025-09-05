日本テレビ系バラエティ特番『クイズ! あなたは小学5年生より賢いの? 1000万SP』が5日に放送され、羽鳥慎一と武田真一のコンビが番組史上のべ31組目の全問正解を達成し、賞金1000万円を獲得した。

朝の情報番組でしのぎを削る2人。番組最多8度目の挑戦で、今度こそ全問正解を達成したい羽鳥は、『羽鳥慎一モーニングショー』(テレビ朝日)の裏番組『DayDay.』(日テレ)MCの武田に直々にオファー。武田は、NHKの看板アナウンサーとして報道番組のキャスターも務めた知識人。羽鳥は武田に全幅の信頼を寄せ、挑戦が始まった。

最終問題は「次の6つは農林水産省の分類上、野菜と果樹(果物)に分けられますが、野菜に分類されるものを全て選びなさい。A：クリ、B：スイカ、C：ウメ、D：アボカド、E：メロン、F：イチゴ」という難問。1つでも間違えると不正解となる。

ここで羽鳥は「私の認識だと、野菜って土の上にできるんですよ。果物は木とか空中にできる感じです」とまず分類方法を決めた。そこで武田とひとつずつ確認しながら、「クリとウメは木に生るから果物」、「スイカ、メロン、イチゴは木ではなく草のようだから野菜」と5つはすんなりと解答。ただ2人は「アボカドがどうやって生えているのだろう…木に生えているのか、いないのか…」とイメージが湧かない。そこで最後は直感で「木に生っているんでしょう…果物」と解答し、見事全問正解を達成した。

その瞬間、2人は抱き合って「やったー!」と喜びを爆発させ、MCの佐藤隆太から「見事1000万円獲得です! おめでとうございます!」とボードを受け取った。すると劇団ひとりが新助っ人小学生の「かいなる」くんに「1000万円だって!」と話しかけると、かいなるくんは「ちょっとくださいよ」と返し、スタジオは爆笑に包まれた。

『クイズ!あなたは小学5年生より賢いの?』歴代全問正解者

・河野玄斗（2020年1月10日放送）

・Snow Man阿部亮平（2020年1月24日放送）

・ふなっしー（2020年3月6日放送）

・高橋真麻（2020年4月3日放送）

・Zeebra（2020年8月21日放送）

・ケロポンズ（2020年9月25日放送）

・ヒャダイン（2020年9月25日放送）

・鈴木保奈美（2020年10月30日放送）

・松丸亮吾（2021年1月15日放送）

・完熟フレッシュ（2021年2月12日放送）

・トータルテンボス大村親子（2021年5月14日放送）

・小澤征悦＆岩田絵里奈アナ（2021年6月4日放送）

・オードリー春日俊彰（2021年10月22日放送）

・トラウデン直美＆都仁・姉弟（2022年3月4日放送）

・本仮屋ユイカ＆リイナ・姉妹（2022年4月1日放送）

・今村翔吾（2022年4月22日放送）

・U字工事（2022年5月20日放送）

・柴田理恵（2022年5月27日放送）

・宮脇花綸（2022年10月21日放送）

・ふくらP（2022年12月16日放送）

・こたけ正義感（2023年6月16日放送）

・野口健＆絵子・親子（2023年8月4日放送）

・日向坂46松田好花（2023年10月13日放送）

・いとうあさこ（2023年11月17日放送）

・高橋成美（2024年1月5日放送）

・辻岡義堂アナ（2024年3月1日放送）

・木村昴（2024年3月15日放送）

・村山輝星＆片桐仁（2024年4月19日放送）

・伊沢拓司（2024年9月27日放送）

・木村昴（2025年1月24日放送）

