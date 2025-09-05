新しい学校のリーダーズRIN、星野源の楽曲のメッセージに救われた理由「冷静に前向きにさせてくれる」

MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」（毎月第4週目 月曜～木曜22:15頃～放送）。8月27日（水）の放送では、メンバーそれぞれの「しんどいときに自分を救ってくれた1曲」を紹介しました。この記事は、RINが選曲したパートの模様をお届けします。――番組前半でMIZYUが選んだのは、薬師丸ひろ子さんの「時の道標」SUZUKAが選んだのは、美空ひばりさんの「真赤な太陽」でした。RIN：私、RINが選んだのは、星野源さんの「生命体」という曲です。まず“生命体”っていう言葉に惹かれて聴き始めたんですけど。それはなぜかというと、私、何年か前に新しい学校のリーダーズのなかの“生命体”っていう役割をしていたことがあって。KANON：公式的に？RIN：公式的に、オフィシャル的に。「どういうことだよ」って思うかもしれないんですけど、ただそこにいる生命体っていう。MIZYU：それだけでありがたいっていう。RIN：そういう役割を、MIZYUが任命してくれたのね！ だから、“生命体”っていう言葉にすごい共鳴して「聴いてみよう」って思ったんだけど。歌詞が、星野源さんの歌詞って秀逸で、タイミングとか、そのときの状況によって、捉え方だったりとか感じ方が全然違くなってくる曲で。この曲も特にそうだなって思ってて、だからこそ、いつでもどこでも自分の支えになるような感じの楽曲で。この曲の歌詞で、“競う”みたいな、「何競ってんの」みたいな歌詞があるんだよね。昔から、私、競争ごとがそんなに得意じゃなくて。でも、やっぱり大人になるにつれても、生きてても、どうしても世の中って競争ごとを避けられないというか、勝手に比べられたような気持ちになっちゃったりとか。「誰も比べてないのにね」ってときもあるし、世の中が勝手に比べていたりとか、そういうことってあるんだけど。サビで「“1”を超えた先」とか、「あなたは確かにここにいる」っていう風に言ってくれて。「1を超えた先かぁ」って思って、1位とか、そういう概念じゃないものっていう捉え方とか、「あなたは確かにここにいる生命体だ」って思ったりとか。このメッセージ、この曲の歌詞を受けとると、毎回、力強い瞑想みたいな感じ。「そうだった！」って、ストンって、心の何かを真ん中に戻してくれるようなエネルギーもあるけど、すごい穏やかな気持ちもあって。良い意味で冷静に前向きにさせてくれる曲だなって思って、これを選びました！KANON：素敵です。＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info