連載：アナログ時代のクルマたち｜Vol. 60　マセラティA6 GCS

A6の名を持つマセラティは数多く存在する。A6が生産されたのは、1947年から56年までの9年間に及び、ここに登場するA6 GCSは1953年までの6年間シリーズ1が製造され、その後53年から55年までシリーズⅡが製造されたとされている。A6のバリエーションは多岐にわたり、ロードバーションのグランドツアラーから、2シーターのレーシングスポーツ、果てはフォーミュラカーまでA6の名で呼ばれたモデルがある。

そもそもA6とは、マセラティの創業者の一人、アルフィエーリ・マセラティの頭文字Aと、直列6気筒エンジンを示す6を組み合わせたもの。初期は1.5リッター6気筒が搭載されていたが、レーシングスポーツのGCSには2リッターのキャパシティーを持つエンジンが搭載されていた。このGCSは、イタリア語で鋳鉄を意味するギーサ（Ghisa）のGと、同じくイタリア語でコンペティション・スポーツを意味するコルサ・スポルト（Corsa Sport）の頭文字を組み合わせた名称である。もっともコンペティション・スポーツと一口に言っても、ボディはいわゆるバルケッタのオープン2シーターと、ロードカーと見紛うばかりの美しいクローズドクーペボディを持ったモデル（ただし4台だけ）が存在するから、事実上それをグランドツアラーと、コンペティション・スポーツに区別するのは難しい。ちなみに、シリーズ1とシリーズⅡを区別するために、後者は便宜上A6-GCS/53と、開発年度の53が記されている。

シリーズ1は、A6エンジンと4速のギアボックスを、ジルコ製のラダーフレームに搭載したモデルだった。ジルコ（Gilco）は1919年に創業した「GCアウトテライ」のオーナー、ジルベルト・コロンボの名前から来るもので、彼のアイデアは航空宇宙分野で使用される、高強度動的構造と超軽量チューブの技術を自動車のシャシーに応用したもので、革新的なクロームモリブデン・マイクロアロイ鋼管製シャシーを開発。マセラティのみならず、当時のフェラーリ、アルファロメオなど、イタリアのレーシングカーの大半が、このシャシーを用いていたという。ちなみに「GCアウトテライ」がジルコと社名を変更するのは1947年のことである。

シリーズ1のボディは、メダルド・ファントゥッツィが作り上げた通称シルロ（Siluro）の名を持つ、フェンダーレスの葉巻型ボディ。後にサイクルフェンダーを取り付けるのだが、その独特なスタイルからシルロと呼ばれた。本来はナマズを意味するイタリア語だが、このボディのシルロは魚雷を意味するようである。

そして1953年になるとFIAの新しいレギュレーションに準拠すべく、ボディをリデザイン。これもファントゥッツィによるもので、クーペボディはいずれもピニンファリーナによってデザインされた。初期のマセラティレーシングカーでも、最も成功を収めたモデルがこのシリーズⅡのA6 GCSである。デビューイヤーの1953年にはワークスカーがタルガフローリオでクラス優勝を遂げたほか、多くのジェントルマンドライバーにも供給された。

そのうちの一人、パレルモの貴族の生まれであるPrincipe Gaetano Starrabba di Giardinelli（プリンチペ・ジャエターノ・スタラッバ・ディ・ジャルディネッリ）は、A6を1955年1月1日にオーダー。オーダーから2カ月後に、車はパレルモにある自宅に納入されたそうである。シャシーナンバー＃2085。彼はこの車で4月に開催されたジロ・ディ・シチリアに参戦。だがその結果については記述がないが1955年シーズンはトロフェオ・サルドで優勝。その後も各地で好成績を収め、この年の10月に開催されたタルガフローリオでは、サルバトーレ・ラ・ピーラとコンビを組んで見事、総合10位、クラス5位に入っている。彼よりも上の同クラス入賞者は全てワークス・マセラティのA6であったから、プライベーターではトップでゴールしたことになる。

しかし翌年、スタラッバはこの車を売却、新たな購入者は同じイタリアのジェントルマンドライバー、エラスモ・シメオニ（Erasmo Simeoni）で、彼もまた各地のヒルクライムに参戦した。しかしシメオニは翌年のレース中に死去（車はフェラーリだった）。＃2085はドイツ人のギュンター・マイヤーに売却された。その後何人かの手を経た後購入したのは、同じドイツ人のフォン・ハンマーシュタイン男爵で、彼がシメオニの死後、＃2085のA6をサーキットに復帰させたという。1974年のことだった。男爵はその後7年に渡りこの車でクラシックカーレースに出場、1975年にはドイツF1グランプリの前座に行われたニュルブルクリンクのレースで、見事優勝を果たした。しかも2位に抑え込んだのはスターリング・モスがドライブするメルセデス300SLだったというから大したものだ。

ロッソビアンコのピーター・カウスがこの車を手に入れたのは1981年のこと。その後長く博物館に展示されていたが、博物館閉館後はオークションでオーナーが入れ替わり、一度はプリンチペ・ジャエターノ・スタラッバ・ディ・ジャルディネッリが乗ったオリジナルの状態に戻されたものの、2024年に再びオークションに出品されている。

文：中村孝仁 写真：T. Etoh