今日の運勢は？ 9月6日（土）12星座占いランキング！ 第1位は天秤座（てんびん座）！ あなたの順位は何位？

2025年9月6日（土）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）9月6日（土）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師のムクルさんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は天秤座（てんびん座）！ あなたの星座は何位……？忙しい日常のなかでも、意識的にリラックスできる時間を作りましょう。音楽鑑賞や映画鑑賞、読書をするのもいいでしょう。今日はあなたの時間を大切にすることで、運気がUPするでしょう。今日は、お相手に与えたい印象に合わせて、身だしなみに意識を向けると良い日です。心を込めた挨拶をすると好印象を与えます。お相手の目を見ながら笑顔で対応すると、さらに好感度が上がりそうですよ。あなたには夢を現実にする力があります。例え、「そんな奇跡は起こらないよ」と周りに言われたとしても、諦めないでください。あなたがどんな人生を送りたいかを、じっくり考えてみましょう。お仕事での人間関係について、考えてみると良い日です。お相手の状況や立場を理解しようと努めることで、自然とお相手への配慮が生まれ、信頼関係が築かれていくでしょう。周りの方たちの失敗談や成功体験の話から、学びがあるかもしれません。表面的なところにだけ意識を向けるのではなく、その背景にある真実を見抜く洞察力が得られそうです。仲間たちと過ごすことで運気がUPするでしょう。1人ではできない体験を共有しましょう。多くの価値観に触れることで、あなたの世界が広がり、新たな可能性に出会えるかもしれません。あなたの長所を活かすことを意識しましょう。あなたの得意なことや、強みとなる部分を自信を持って表現していくことで、良い流れがやってきそうです。今日は「短所をカバーする」という意識はひとまず置いておきましょう。インナーチャイルドを癒しましょう。子どものころのあなたが感じた幸せや、望んでいたことを思い出してください。ありのままの、本当のあなたが、求めている答えがわかるかもしれません。あなたが望んでいるキャリアを、手にするチャンスがやってきています。理想を具体的にイメージしていくことで、さらに目標が明確になり、実現化しやすくなるでしょう。あなたが抱えているネガティブなものをすべて、守護天使に預けてください。人生における苦しみや悩みは尽きないものかもしれませんが、あなたはその意識から離れても良いのです。健康的な生活は、あなたに健康的な心とひらめきを与えてくれます。あなたがあなたらしくいられるように、毎日を健やかに過ごしましょう。続けられそうな良い習慣を取り入れてみると良いですよ。香水やアロマなど、あなたに合った香りを身につけることで運気が上がる日です。あなたらしい香りは、あなたの魅力を高めて、自然に自信が湧いてくるでしょう。あなたらしく振る舞うことができそうですよ。あなたの胸をときめかせる出会いが待っています。本物の関係であれば、あなたにはそれがわかります。この関係は信頼できるものです。問題が起こることもあるでしょう。でも今は、ダメだとあきらめるときではありません。あなたの胸の高鳴りを信じて、心から喜び、ドキドキした気持ちを楽しんでください。■監修者プロフィール：ムクル（mukulu）池袋占い館セレーネ所属。SATORI電話占いで月間No.１に輝き、その後殿堂入り占い師に。最強の占い師を決定するテレビ番組『THE 的中王』（中京テレビ）で『的中王2025』に輝く。母方の親戚がクリスチャンということもあり、幼少期から聖書を愛読し、天使の存在を身近に感じながら育つ。「天使の声」をメッセージとして伝えている。