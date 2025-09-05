読売ジャイアンツ・浅野翔吾を登録抹消…4日のヤクルト戦の好機で凡退

5日のプロ野球公示で、読売ジャイアンツは浅野翔吾選手を登録抹消した。

4日、本拠地開催となった、ぎふしん長良川球場で行われた東京ヤクルトスワローズ戦に5回の守備から中堅で出場。

その裏の1死満塁の好機で迎えた打席では右飛に倒れ、6回に交代となった。

今季は29試合に出場し、打率.187、2本塁打、8打点と本来の打撃を発揮できていない。

二軍で鍛え直し、持ち味の豪快な打撃に期待したい。

