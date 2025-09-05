新しい学校のリーダーズMIZYU「小テスト0点から94点へ」“怖い先生”を見返すために努力した高校時代を回顧
MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」（毎月第4週目 月曜～木曜22:15頃～放送）。
8月28日（木）の放送では、生徒（リスナー）と直接電話をつなぎ、メンバーが勉強に関するお悩み相談に乗りました。


新しい学校のリーダーズMIZYU



SUZUKA：さあ今夜は、新しい学校のリーダーズLOCKS!のメイン授業をお届けします！「青春コーリング」！ 青春のさまざまな悩みを（リスナーから）直接聞いていく授業です。

KANON：まずは書き込みを紹介します。

＜リスナーからのメッセージ＞
私は中学受験をするために頑張っているんですが、理科に苦手意識があって勉強に身が入りません。（11歳 女の子）

KANON：とのことですね。中学受験だって！ すごいね！

MIZYU：すごいね。

KANON：直接悩みを聞いていきます？

SUZUKA：確かにね、聞いていこうか！ では早速、電話させていただきます。青春コーリング！

――ここでリスナーに電話をつなぐ。

SUZUKA：もしもし？

リスナー：もしもし、11歳の（ラジオネーム）あいじゅです。

RIN：あいじゅちゃん！

SUZUKA：小学校5年生ですよね。

リスナー：はい。

KANON：今は夏休みですか？

リスナー：まだ夏休みです。

MIZYU：宿題は終わりましたか？

リスナー：終わりました！

全員：えら～い！

MIZYU：え～！ 偉すぎる！

KANON：まずは偉いです。

MIZYU：お疲れさま。

RIN：もう偉い、頭よしよししてあげたい。

MIZYU：あいじゅちゃんは前に、生放送教室の逆電で「リーダーズをきっかけにSCHOOL OFLOCK!を聴くようになった」って話してくれたっていうのを聞きました！ リーダーズはどうして知ってくれたんですか？

リスナー：YouTubeを見てて、RIN先生の刈り上げのどアップの動画を見て、魅力的に思ってハマりました。

MIZYU：刈り上げから!?

SUZUKA：珍しい！

KANON：どうですか、RINちゃん？

RIN：あいじゅちゃんと出会えたから、すごい、刈り上げてて良かったなって思ったし、それと私、初めて刈り上げしたのがちょうど小学校5年生の時だったんです。だから運命感じた。

KANON：ちなみに、あいじゅちゃんは刈り上げたいとか思ったりする？

リスナー：自分が挑戦するにはちょっとまだ勇気はない。

KANON：そうだよね～。

MIZYU：刈り上げのどアップを見て、どんなふうに魅力的に思ったの？ 「すごい！」って？

リスナー：普通、あんまり刈り上げしてる人っていないように感じたから、なんか、はみ出てるみたいな。

MIZYU：確かに刈り上げの範囲もちょっと異常ですからね。

RIN：そうですね、なかなかの広さでやっていきますから。

SUZUKA：逆に、その刈り上げの次は、なんか新しい学校のリーダーズを好きになるきっかけってありましたか？ その先のストーリーを聞きたい。

リスナー：KANON先生のヘッドバンキングも大好きです。

KANON：すごいね～！

SUZUKA：たしかに、あのKANONはだいぶストイックやからな。

MIZYU：ストロングってやつです。

SUZUKA：その次は？

KANON：知りたいね。

リスナー：MIZYU先生のMIZYUコプター。

SUZUKA：その次は？

MIZYU：くるかな～!?

リスナー：次は……。

MIZYU：次は？ その次は何が好きになりましたか？

リスナー：SUZUKA先生の……メガネ。

KANON：メガネ～！

SUZUKA：ほんまか!? 絞り出したんちゃうか？ でも、嬉しいね。

MIZYU：一人ひとり好きになってくれたんだね。あいじゅちゃんはライブに来てくれたこととかってあるのかな。

リスナー：ないんですよ。

MIZYU：ないんだ！ いつもはYouTubeとかで見てくれてるの？

リスナー：配信でいつも見てます。

KANON：ありがとう～！

MIZYU：それで、こんなに好きになってくれて、お話できてるってめちゃめちゃ嬉しいね。

SUZUKA：相談くれてるお悩みの内容が、「理科の勉強に身が入りません」という風に書いてるんですけど、なんで理科だけ特定で集中できない感じなのか気になるな。

リスナー：社会科とかで覚えることは頭に入るけれど、理科は興味ないものには全く興味ないので（頭に入らなくて）、どうしてもて手付かず状態になります。

MIZYU：わかるな～。

KANON：いや、そうだよね。

MIZYU：私も、理科、興味なかったな。

SUZUKA：理科って覚えるのに記号とか入ってくるんだよね。

MIZYU：入ってくる。で、カタカナも多いし、だからリズム感で覚えたりとか。歌にしてくれた先生とかいた。みんな、「水兵リーべ」って覚えなかった？

SUZUKA：覚えてない。

RIN：覚えてない。

MIZYU：覚えてないんだ。

KANON：今ってどういうお勉強をしているの？

MIZYU：ね、小学校の理科はどんな感じだ？

リスナー：種子、種の中身とか。

KANON：懐かしい～！

MIZYU：キュンってしました。

リスナー：実験器具の名前とか。

SUZUKA：ルーペだ、ルーペ。

RIN：プレパラート。

KANON：そういうやつ？

リスナー：はい。

MIZYU：並ぶことのないカタカナがよく並ぶじゃない、理科って。だから、ちょっとイラッとするよね。

リスナー：はい。

KANON：しかも、学校の理科の先生が怖いんだ。なるほどね。

MIZYU：モチベーションにならないね。でも私、高校になってからの話だけど、数学の先生がすごい怖くて。なんか悔しくて、見返してやろうと思って。「生徒全員舐めてるんだなこの先生は」って思ったから、すごく勉強したの。恥ずかしいんだけど、小テストみたいなので0点だったのね。非常に舐められて当然のことをしたの。で、「もう上がるしかない！」と思って本気で勉強したら、94点を期末テストで取ることができたのね。そのときに初めてその先生の表情が動いたの。私が見たことない顔したの。だから、見返してやるじゃないけど、モチベーション見つけるのが1つ（方法として）あったりするのかな？

SUZUKA：確かに、怖い先生に対しての、何か反逆的な。

KANON：確かに魅力的だね。

SUZUKA：そういうの、モチベーションにするのもありかもしれないね。あいじゅちゃま。

リスナー：今はリーダーズ先生の音楽聴きながら、理科の覚える表とかを見たりするんですけど。楽しいけど、頭には入りません。

KANON：いや、私たちが理科の記号の曲を作んなきゃいけないんじゃない？

MIZYU：替え歌するとか。

RIN：（元素記号に）「Ag」ってあるよね。

MIZYU：Agって鉄？（※銀）

RIN：銀か鉄みたいな。

KANON：あるある。それか、本当に勝手にあいじゅちゃんが理科の言葉でリーダーズの曲に当てはめて替え歌する。とかどう？

リスナー：ちょっとやってみたい。

MIZYU：ルーペ♪ プレパラート♪ みたいな。

SUZUKA：確かにね。でも嬉しい、ありがとうね。わしらが伝えた、怖い先生に対して反逆の気持ちがええんちゃうかとか、音楽にのせてとか、参考になってくれたら嬉しいな、あいじゅちゃん。

リスナー：はい、参考にします！

KANON：ありがとう！

MIZYU：楽しんで頑張ってね。

RIN：頑張ってね。

SUZUKA：じゃあ、またライブで会える日を楽しみにしております。

MIZYU：いつか遊びに来てね。


新しい学校のリーダーズ（左からKANON、SUZUKA、MIZYU、RIN）



＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info