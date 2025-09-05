新しい学校のリーダーズMIZYU「小テスト0点から94点へ」“怖い先生”を見返すために努力した高校時代を回顧

MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」（毎月第4週目 月曜～木曜22:15頃～放送）。8月28日（木）の放送では、生徒（リスナー）と直接電話をつなぎ、メンバーが勉強に関するお悩み相談に乗りました。SUZUKA：さあ今夜は、新しい学校のリーダーズLOCKS!のメイン授業をお届けします！「青春コーリング」！ 青春のさまざまな悩みを（リスナーから）直接聞いていく授業です。KANON：まずは書き込みを紹介します。私は中学受験をするために頑張っているんですが、理科に苦手意識があって勉強に身が入りません。（11歳 女の子）KANON：とのことですね。中学受験だって！ すごいね！MIZYU：すごいね。KANON：直接悩みを聞いていきます？SUZUKA：確かにね、聞いていこうか！ では早速、電話させていただきます。青春コーリング！――ここでリスナーに電話をつなぐ。SUZUKA：もしもし？リスナー：もしもし、11歳の（ラジオネーム）あいじゅです。RIN：あいじゅちゃん！SUZUKA：小学校5年生ですよね。リスナー：はい。KANON：今は夏休みですか？リスナー：まだ夏休みです。MIZYU：宿題は終わりましたか？リスナー：終わりました！全員：えら～い！MIZYU：え～！ 偉すぎる！KANON：まずは偉いです。MIZYU：お疲れさま。RIN：もう偉い、頭よしよししてあげたい。MIZYU：あいじゅちゃんは前に、生放送教室の逆電で「リーダーズをきっかけにSCHOOL OFLOCK!を聴くようになった」って話してくれたっていうのを聞きました！ リーダーズはどうして知ってくれたんですか？リスナー：YouTubeを見てて、RIN先生の刈り上げのどアップの動画を見て、魅力的に思ってハマりました。MIZYU：刈り上げから!?SUZUKA：珍しい！KANON：どうですか、RINちゃん？RIN：あいじゅちゃんと出会えたから、すごい、刈り上げてて良かったなって思ったし、それと私、初めて刈り上げしたのがちょうど小学校5年生の時だったんです。だから運命感じた。KANON：ちなみに、あいじゅちゃんは刈り上げたいとか思ったりする？リスナー：自分が挑戦するにはちょっとまだ勇気はない。KANON：そうだよね～。MIZYU：刈り上げのどアップを見て、どんなふうに魅力的に思ったの？ 「すごい！」って？リスナー：普通、あんまり刈り上げしてる人っていないように感じたから、なんか、はみ出てるみたいな。MIZYU：確かに刈り上げの範囲もちょっと異常ですからね。RIN：そうですね、なかなかの広さでやっていきますから。SUZUKA：逆に、その刈り上げの次は、なんか新しい学校のリーダーズを好きになるきっかけってありましたか？ その先のストーリーを聞きたい。リスナー：KANON先生のヘッドバンキングも大好きです。KANON：すごいね～！SUZUKA：たしかに、あのKANONはだいぶストイックやからな。MIZYU：ストロングってやつです。SUZUKA：その次は？KANON：知りたいね。リスナー：MIZYU先生のMIZYUコプター。SUZUKA：その次は？MIZYU：くるかな～!?リスナー：次は……。MIZYU：次は？ その次は何が好きになりましたか？リスナー：SUZUKA先生の……メガネ。KANON：メガネ～！SUZUKA：ほんまか!? 絞り出したんちゃうか？ でも、嬉しいね。MIZYU：一人ひとり好きになってくれたんだね。あいじゅちゃんはライブに来てくれたこととかってあるのかな。リスナー：ないんですよ。MIZYU：ないんだ！ いつもはYouTubeとかで見てくれてるの？リスナー：配信でいつも見てます。KANON：ありがとう～！MIZYU：それで、こんなに好きになってくれて、お話できてるってめちゃめちゃ嬉しいね。SUZUKA：相談くれてるお悩みの内容が、「理科の勉強に身が入りません」という風に書いてるんですけど、なんで理科だけ特定で集中できない感じなのか気になるな。リスナー：社会科とかで覚えることは頭に入るけれど、理科は興味ないものには全く興味ないので（頭に入らなくて）、どうしてもて手付かず状態になります。MIZYU：わかるな～。KANON：いや、そうだよね。MIZYU：私も、理科、興味なかったな。SUZUKA：理科って覚えるのに記号とか入ってくるんだよね。MIZYU：入ってくる。で、カタカナも多いし、だからリズム感で覚えたりとか。歌にしてくれた先生とかいた。みんな、「水兵リーべ」って覚えなかった？SUZUKA：覚えてない。RIN：覚えてない。MIZYU：覚えてないんだ。KANON：今ってどういうお勉強をしているの？MIZYU：ね、小学校の理科はどんな感じだ？リスナー：種子、種の中身とか。KANON：懐かしい～！MIZYU：キュンってしました。リスナー：実験器具の名前とか。SUZUKA：ルーペだ、ルーペ。RIN：プレパラート。KANON：そういうやつ？リスナー：はい。MIZYU：並ぶことのないカタカナがよく並ぶじゃない、理科って。だから、ちょっとイラッとするよね。リスナー：はい。KANON：しかも、学校の理科の先生が怖いんだ。なるほどね。MIZYU：モチベーションにならないね。でも私、高校になってからの話だけど、数学の先生がすごい怖くて。なんか悔しくて、見返してやろうと思って。「生徒全員舐めてるんだなこの先生は」って思ったから、すごく勉強したの。恥ずかしいんだけど、小テストみたいなので0点だったのね。非常に舐められて当然のことをしたの。で、「もう上がるしかない！」と思って本気で勉強したら、94点を期末テストで取ることができたのね。そのときに初めてその先生の表情が動いたの。私が見たことない顔したの。だから、見返してやるじゃないけど、モチベーション見つけるのが1つ（方法として）あったりするのかな？SUZUKA：確かに、怖い先生に対しての、何か反逆的な。KANON：確かに魅力的だね。SUZUKA：そういうの、モチベーションにするのもありかもしれないね。あいじゅちゃま。リスナー：今はリーダーズ先生の音楽聴きながら、理科の覚える表とかを見たりするんですけど。楽しいけど、頭には入りません。KANON：いや、私たちが理科の記号の曲を作んなきゃいけないんじゃない？MIZYU：替え歌するとか。RIN：（元素記号に）「Ag」ってあるよね。MIZYU：Agって鉄？（※銀）RIN：銀か鉄みたいな。KANON：あるある。それか、本当に勝手にあいじゅちゃんが理科の言葉でリーダーズの曲に当てはめて替え歌する。とかどう？リスナー：ちょっとやってみたい。MIZYU：ルーペ♪ プレパラート♪ みたいな。SUZUKA：確かにね。でも嬉しい、ありがとうね。わしらが伝えた、怖い先生に対して反逆の気持ちがええんちゃうかとか、音楽にのせてとか、参考になってくれたら嬉しいな、あいじゅちゃん。リスナー：はい、参考にします！KANON：ありがとう！MIZYU：楽しんで頑張ってね。RIN：頑張ってね。SUZUKA：じゃあ、またライブで会える日を楽しみにしております。MIZYU：いつか遊びに来てね。＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info