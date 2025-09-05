新しい学校のリーダーズMIZYU「小テスト0点から94点へ」“怖い先生”を見返すために努力した高校時代を回顧

MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」（毎月第4週目 月曜～木曜22:15頃～放送）。
8月28日（木）の放送では、生徒（リスナー）と直接電話をつなぎ、メンバーが勉強に関するお悩み相談に乗りました。
SUZUKA：さあ今夜は、新しい学校のリーダーズLOCKS!のメイン授業をお届けします！「青春コーリング」！ 青春のさまざまな悩みを（リスナーから）直接聞いていく授業です。
KANON：まずは書き込みを紹介します。
＜リスナーからのメッセージ＞
私は中学受験をするために頑張っているんですが、理科に苦手意識があって勉強に身が入りません。（11歳 女の子）
KANON：とのことですね。中学受験だって！ すごいね！
MIZYU：すごいね。
KANON：直接悩みを聞いていきます？
SUZUKA：確かにね、聞いていこうか！ では早速、電話させていただきます。青春コーリング！
――ここでリスナーに電話をつなぐ。
SUZUKA：もしもし？
リスナー：もしもし、11歳の（ラジオネーム）あいじゅです。
RIN：あいじゅちゃん！
SUZUKA：小学校5年生ですよね。
リスナー：はい。
KANON：今は夏休みですか？
リスナー：まだ夏休みです。
MIZYU：宿題は終わりましたか？
リスナー：終わりました！
全員：えら～い！
MIZYU：え～！ 偉すぎる！
KANON：まずは偉いです。
MIZYU：お疲れさま。
RIN：もう偉い、頭よしよししてあげたい。
MIZYU：あいじゅちゃんは前に、生放送教室の逆電で「リーダーズをきっかけにSCHOOL OFLOCK!を聴くようになった」って話してくれたっていうのを聞きました！ リーダーズはどうして知ってくれたんですか？
リスナー：YouTubeを見てて、RIN先生の刈り上げのどアップの動画を見て、魅力的に思ってハマりました。
MIZYU：刈り上げから!?
SUZUKA：珍しい！
KANON：どうですか、RINちゃん？
RIN：あいじゅちゃんと出会えたから、すごい、刈り上げてて良かったなって思ったし、それと私、初めて刈り上げしたのがちょうど小学校5年生の時だったんです。だから運命感じた。
KANON：ちなみに、あいじゅちゃんは刈り上げたいとか思ったりする？
リスナー：自分が挑戦するにはちょっとまだ勇気はない。
KANON：そうだよね～。
MIZYU：刈り上げのどアップを見て、どんなふうに魅力的に思ったの？ 「すごい！」って？
リスナー：普通、あんまり刈り上げしてる人っていないように感じたから、なんか、はみ出てるみたいな。
MIZYU：確かに刈り上げの範囲もちょっと異常ですからね。
RIN：そうですね、なかなかの広さでやっていきますから。
SUZUKA：逆に、その刈り上げの次は、なんか新しい学校のリーダーズを好きになるきっかけってありましたか？ その先のストーリーを聞きたい。
リスナー：KANON先生のヘッドバンキングも大好きです。
KANON：すごいね～！
SUZUKA：たしかに、あのKANONはだいぶストイックやからな。
MIZYU：ストロングってやつです。
SUZUKA：その次は？
KANON：知りたいね。
リスナー：MIZYU先生のMIZYUコプター。
SUZUKA：その次は？
MIZYU：くるかな～!?
リスナー：次は……。
MIZYU：次は？ その次は何が好きになりましたか？
リスナー：SUZUKA先生の……メガネ。
KANON：メガネ～！
SUZUKA：ほんまか!? 絞り出したんちゃうか？ でも、嬉しいね。
MIZYU：一人ひとり好きになってくれたんだね。あいじゅちゃんはライブに来てくれたこととかってあるのかな。
リスナー：ないんですよ。
MIZYU：ないんだ！ いつもはYouTubeとかで見てくれてるの？
リスナー：配信でいつも見てます。
KANON：ありがとう～！
MIZYU：それで、こんなに好きになってくれて、お話できてるってめちゃめちゃ嬉しいね。
SUZUKA：相談くれてるお悩みの内容が、「理科の勉強に身が入りません」という風に書いてるんですけど、なんで理科だけ特定で集中できない感じなのか気になるな。
リスナー：社会科とかで覚えることは頭に入るけれど、理科は興味ないものには全く興味ないので（頭に入らなくて）、どうしてもて手付かず状態になります。
MIZYU：わかるな～。
KANON：いや、そうだよね。
MIZYU：私も、理科、興味なかったな。
SUZUKA：理科って覚えるのに記号とか入ってくるんだよね。
MIZYU：入ってくる。で、カタカナも多いし、だからリズム感で覚えたりとか。歌にしてくれた先生とかいた。みんな、「水兵リーべ」って覚えなかった？
SUZUKA：覚えてない。
RIN：覚えてない。
MIZYU：覚えてないんだ。
KANON：今ってどういうお勉強をしているの？
MIZYU：ね、小学校の理科はどんな感じだ？
リスナー：種子、種の中身とか。
KANON：懐かしい～！
MIZYU：キュンってしました。
リスナー：実験器具の名前とか。
SUZUKA：ルーペだ、ルーペ。
RIN：プレパラート。
KANON：そういうやつ？
リスナー：はい。
MIZYU：並ぶことのないカタカナがよく並ぶじゃない、理科って。だから、ちょっとイラッとするよね。
リスナー：はい。
KANON：しかも、学校の理科の先生が怖いんだ。なるほどね。
MIZYU：モチベーションにならないね。でも私、高校になってからの話だけど、数学の先生がすごい怖くて。なんか悔しくて、見返してやろうと思って。「生徒全員舐めてるんだなこの先生は」って思ったから、すごく勉強したの。恥ずかしいんだけど、小テストみたいなので0点だったのね。非常に舐められて当然のことをしたの。で、「もう上がるしかない！」と思って本気で勉強したら、94点を期末テストで取ることができたのね。そのときに初めてその先生の表情が動いたの。私が見たことない顔したの。だから、見返してやるじゃないけど、モチベーション見つけるのが1つ（方法として）あったりするのかな？
SUZUKA：確かに、怖い先生に対しての、何か反逆的な。
KANON：確かに魅力的だね。
SUZUKA：そういうの、モチベーションにするのもありかもしれないね。あいじゅちゃま。
リスナー：今はリーダーズ先生の音楽聴きながら、理科の覚える表とかを見たりするんですけど。楽しいけど、頭には入りません。
KANON：いや、私たちが理科の記号の曲を作んなきゃいけないんじゃない？
MIZYU：替え歌するとか。
RIN：（元素記号に）「Ag」ってあるよね。
MIZYU：Agって鉄？（※銀）
RIN：銀か鉄みたいな。
KANON：あるある。それか、本当に勝手にあいじゅちゃんが理科の言葉でリーダーズの曲に当てはめて替え歌する。とかどう？
リスナー：ちょっとやってみたい。
MIZYU：ルーペ♪ プレパラート♪ みたいな。
SUZUKA：確かにね。でも嬉しい、ありがとうね。わしらが伝えた、怖い先生に対して反逆の気持ちがええんちゃうかとか、音楽にのせてとか、参考になってくれたら嬉しいな、あいじゅちゃん。
リスナー：はい、参考にします！
KANON：ありがとう！
MIZYU：楽しんで頑張ってね。
RIN：頑張ってね。
SUZUKA：じゃあ、またライブで会える日を楽しみにしております。
MIZYU：いつか遊びに来てね。
