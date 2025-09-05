大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは現在、サンディエゴ・パドレスと激しい首位争いを展開している。勝利できるかは各選手の頑張り次第だが、特にアレックス・フリーランド内野手については奮起が求められているようだ。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

現在24歳のフリーランドはチームでも有数のプロスペクトで、7月末に待望のメジャー初昇格を果たした。しかし、日本時間9月4日時点の成績は29試合、打率.190、2本塁打、6打点にとどまっている。

同メディアは「チームが彼にチャンスを与えたのは賢明だったが、メジャーでの最初の1か月は誰もが期待したほど順調には進んでいない。少しの成長とフルシーズンの出場機会があれば、質の高いレギュラーになれると信じる理由はある。しかし、ドジャースではそれ以上の存在でなければならない」と言及。

続けて、「フリーランドはギャビン・ラックス内野手2世ではないことを証明する必要がある。昨オフシンシナティ・レッズに放出された彼は順調にプレーしているが、ドジャースにとってはトレードしても特に損失はないレベルの選手だった。そのラックス以上の実力があるとフリーランドは証明しなければならない。打撃陣の改善は急務だ。そうでなければ、ドジャースからは守備はプラス、打撃は平均よりやや下と評価され、今オフのどの機会でもすぐ交代できる選手と見なされかねない」と指摘している。

【関連記事】

【了】