SBIホールディングス、SBI証券、三井住友フィナンシャルグループ、三井住友銀行、ＳＭＢＣ日興証券は、関係当局の認可等を前提に新サービスを提供する準備会社の設立を進めていたが、このたび株式会社Oliveコンサルティングの設立が完了したと発表した。

会社概要ならびにサービス概要

会社概要

名称：株式会社Oliveコンサルティング

所在地：東京都江東区豊洲二丁目2番31号 SMBC豊洲ビル7階

資本金：30億円（資本準備金15億円含む）

株主構成：SBIホールディングス10％、SBI証券30％、三井住友フィナンシャルグループ10％、三井住友銀行20％、ＳＭＢＣ日興証券30％

代表取締役社長：本田顕

事業内容：アプリ・システム・サービスの企画・開発・運営・管理、資産運用やライフプラン策定に関するコンサルティング業務

サービス概要

新たな資産運用サービスとして「フレキシブルコンサルティング」を来春より提供予定。ＳＭＢＣ日興証券や三井住友銀行に所属するアドバイザーが、顧客の資産形成をサポートする有人コンサルティング機能を担う。

フレキシブルコンサルティングの特徴

1)選べる相談チャネル

AIチャット（24時間365日対応）、有人コンサルティング（チャット・電話・ビデオ通話）、対面相談（Olive LOUNGEなど）から選択可能。

2)選べるコンサルタント スキルや得意分野に応じてアドバイザーを選択でき、2回目以降は専任の担当者を選ぶことも、変更することも可能。

3)あなただけの専門家チーム

お金に関する悩みに対して、複数の専門家がワンストップで対応。