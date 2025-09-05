BABYMETAL迎えた先行シングルも、ファイヴ・フィンガー・デス・パンチがベスト作発表

マルチプラチナを誇るハードロックの雄・ファイヴ・フィンガー・デス・パンチが、結成20周年を記念し、2作の決定版ベスト・アルバムを発表。『Best Of - Volume 1』はすでに発売中で、『Best Of - Volume 2』は2025年10月24日にリリースされる。

両作には、元レーベルによるオリジナル・マスター音源の売却（バンドの了承なく行われた）に応える形で、新たに再録音された代表曲が収録されている。バンドは単なるリミックスやリマスターではなく、2枚にわたりファンのお気に入り楽曲を完全再録音することを選択。これは楽曲や長年支えてくれたファンへのオマージュであり、過去を尊重しつつ新たな強度を持って「Sham Pain」「Blue On Black」「Trouble」「Burn MF」などの楽曲を蘇らせている。『Best Of』シリーズ2作は、バンドの過去への敬意と同時に、新しい時代に音楽を再提示する作品となっている。

そして、『Best Of - Volume 2』の先行シングルは、BABYMETALを迎えた「The End (2025 Version)」。SU-METALは次のように振り返る。

「今回20周年記念のコラボレーション・プロジェクトへの参加をお声掛けいただきました。2015年に海外のフェスでFive Finger Death Punchと共演していたので、もしかしたらその時のことを覚えていてくださったのかなと嬉しく思いました。”The End”では、オリジナルの歌詞にインスパイアされ基づいた日本語の歌詞を歌っています。この深くてクールな楽曲にどんな声が合うかを模索しながら時間をかけて取り組みました。特にお気に入りの箇所は、サビの直後に”Negai o kakete”からブレイクに繋がる流れで、私の声が次第にIvanの咆哮に覆われ呑み込まれていくところです。その瞬間には鳥肌が立ちましたし、ぜひ皆さんにも楽しんでいただければと思います」

累計ストリーミング数130億回以上、数え切れない#1ヒット、複数のゴールド／プラチナ認定を誇るFIVE FINGER DEATH PUNCHは、21世紀を代表するロック・アクトのひとつ。20周年を記念した『Best Of - Volume 2』（2025年10月24日リリース／Better Noise Music）には、16曲の再録音に加え、「Wash It All Away」「Wrong Side Of Heaven」「Jekyll And Hyde」の未発表ライブ音源3曲も収録される。本作は、CDやVinylなど複数フォーマットで世界同時発売。Walmart限定CD、Best Buy・Walmart・バンド公式ストア・インディーズ店舗での限定Vinyl、さらにRevolver Magazine限定盤も用意される。20周年を記念した特別なマーチャンダイズも公式ストアにて販売中。

＜リリース情報＞

ファイヴ・フィンガー・デス・パンチ

『Best Of – Vol. 2』

2025年10月24日リリース

アルバム予約はこちら https://ffdp.lnk.to/bestofvol2

3300円（税込）

歌詞対訳/解説付

=収録曲=

1. Hell To Pay (2025 Version)

2. The End (feat. BABYMETAL) (2025 Version)

3. M.I.N.E (End This Way) (2025 Version)

4. Hard To See (2025 Version)

5. Got Your Six (2025 Version)

6. Cold (2025 Version)

7. Burn MF (2025 Version)

8. Never Enough (2025 Version)

9. Sham Pain (2025 Version)

10. Blue On Black (2025 Version)

11. I Apologize (2025 Version)

12. Trouble (2025 Version)

13. When The Seasons Change (2025 Version)

14. Cradle To The Grave (2025 Version)

15. My Nemesis (2025 Version)

16. Walk Away (2025 Version)

17. Wash It All Away (Live)

18. Wrong Side Of Heaven (Live)

19. Jekyll And Hyde (Live)