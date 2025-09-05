大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、2位サンディエゴ・パドレスと激しい首位争いを展開している。日本時間4日時点では2.5ゲーム差と僅差だが、パドレスがこれをひっくり返すのは厳しい情勢になったという見方もあるようだ。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

同メディアは「パドレスは直近で重傷者が2名出ているが、これがドジャースに勝負の流れを変えるきっかけとなるかもしれない。オールスターリリーフのジェイソン・アダムは投手は月曜日の試合中にマウンド上で倒れ込み、担架で運ばれた。試合後、彼は腱断裂と診断され今季絶望となった。ザンダー・ボガーツ内野手も先月下旬に足を骨折し、少なくともレギュラーシーズンの残り試合は欠場する見込みだ。」と言及。

続けて、「両名の負傷により、ドジャースは順位表を独走するはずだ。チームにはまさに必要な時に援軍が戻ってきている。タナー・スコット投手やキケ・ヘルナンデス内野手らがここ1週間ほどで復帰したことにより、ロースターはほぼ完全な戦力に戻った。復帰がまだ先の選手もいるが、ここ最近では最も負傷者が少ないと言えるだろう」と記している。

対照的なチーム状況になっている両チームだが、果たして地区優勝争いはどのような結末を迎えるのだろうか。

