FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは9月5日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、期間限定の特価セール「秋のBIGセール」を開始した。9月12日15時まで。

期間限定のパソコン特価セール。ゲーミングPC全18機種を用意し、いちおしモデルとして、Ryzen 7 9800X3DとRadeon RX 9070 XTを搭載し4Kゲーミングも快適な「FRGHLMB650/WS728」(税込セール価格279,800円)を挙げている。さらに、人気格闘ゲーム『STREETFIGHTER 6』推奨PCも特価でラインナップしている。

以下、今回のセールから、注目モデルの一部を紹介しておく。

モデル名「FRGHLMB650/WS728」 セール価格279,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサー

・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)

・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ

・2TB M.2 NVMe Gen4 SSD (Crucial製)

・AMD Radeon RX 9070 XT (ASRock製)

・750W ATX静音電源 80PLUS GOLD

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

モデル名「FRGKA620/WS731/NTK」 セール価格224,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 9700X プロセッサー

・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)

・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD (Crucial製)

・NVIDIA GeForce RTX 5070 (MSI製)

・750W ATX静音電源 80PLUS GOLD



モデル名「FRGHLB860/SF6」 セール価格204,800円(税込)

・Intel Core Ultra 7 プロセッサー 265F

・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)

・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD (Crucial製)

・NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8TGB

・600W ATX静音電源 80PLUS BRONZE

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n + Bluetooth 5.3

※『STREETFIGHTER6』推奨PC

セールの最新状況は、こちらのリンク先のセール会場ページで確認いただきたい。