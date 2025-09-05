/2760

2018年6月にサービスを開始したポイ活もできる飲食店予約サービス「food back」は、このたびサービスユーザー数が10,000人を突破いたしました。

日頃から「food back」をご利用くださっている皆様のおかげです。

この記念すべき日を迎えられたことは、私たちにとって大きな喜びであり、同時に身が引き締まる思いです。

「food back」は、単なるお得なサービスではなく、食を通じて人と人との繋がりを育み、飲食店とユーザー双方にメリットをもたらすことを目指しています。

これからも、皆様の食事がより豊かで楽しい時間となるよう、サービスの改善に努めてまいります。今後とも「food back」をよろしくお願いいたします。

food backが支持されてきた強み 手軽にポイ活！予約するだけでポイントが貯まる

「food back」の強みはなんといってもポイント還元率の高さです。

ユーザーランクに応じて飲食代の16％から最大で30％がポイントで還元されます。

ランクは飲食時の金額やお店から評価される経験値（EXP）の合計で分けられています。

※ブロンズ（還元率：16％）、シルバー（還元率：20％）、ゴールド（還元率：25～30％）

使えば使うほどお得になるこのサービスは、頻繁に飲み会を開催している方や、会社で歓送迎会の幹事を任されている方に、重宝されております。

飲食店にもメリット！双方にメリットがある仕組み

「food back」は、単にユーザーがお得になるだけのサービスではなく、飲食店にも多くのメリットを提供できる仕組みを構築しています。

「food back」では、飲食店がユーザーの信用度を数字として確認できるサービスを導入しています。

ユーザーの信用スコアや過去の利用実績（キャンセル回数など）を確認できるため、無断キャンセルなどのリスクを軽減できます。

このサービスは、「公平で誠実な評価を通じ、ご縁を紡ぎ、ヒトを育む」という私たちの理念は、まさにこの「ユーザーと飲食店の双方がWin-Winとなる関係」を目指すものです。

これまでのfood backと登録者数の推移

food backは、2020年に飲食業界で初となる飲み会の幹事の信用スコア化サービスがスタートし、この年に登録者数4,020人に到達しました。

2022年にはお友達を紹介・登録すると紹介者も紹介された側もお得になるキャンペーン「紹介キャンペーン」をスタートし、登録者数は6,211人を記録しました。

2024年には新たなキャンペーンとして、30日前予約キャンペーンなどのポイント還元率UPキャンペーンを実施し、登録者数は9,000人に到達しました。

2025年の8月には登録者数は10,000人を記録し、現在は10,136人にご利用いただいており、多くの方に支持されるサービスとなっています。

food backは、単なる飲食店予約サービスではなく、「食」を通じて人と人との繋がりや、飲食店様のファンづくりという独自の理念を掲げており、その理念を体現するサービスとして成長を続けています。

今後の展望

今回の1万人突破を契機に、さらなるサービス拡充と地域飲食店との連携強化を進めてまいります。

これからも食を通じて人と人との繋がりを育み、飲食店とユーザー双方にとって、なくてはならない存在を目指してまいります。

これまでは口コミで広がっていたサービスですが、これからはSNSなどを通してより多くの方に利用していただけるべく、サービスの向上に邁進してまいります。