現地時間1日にアメリカ遠征をスタートした日本代表が、同4日にトレーニングを実施。練習終了後、DF瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）がメディア対応に応じた。

2023年3月のキリンチャレンジカップ・ウルグアイ代表戦で日本代表デビューを果たした瀬古は、以降もコンスタントに森保ジャパンに招集されている。今回のアメリカ遠征に臨む代表チームは負傷者の続出によりこれまでと異なるメンバー構成となっているが、瀬古は「今までと正直気持ちは変わらないです」とコメント。「ワールドカップまでもう1年切っていますし、自分がこのサバイバルに残るために、チームのためにしっかり働けばいいかなと思っています」と続けた。

世界の強豪と対戦していくうえで最終ラインの選手の1人としてやるべきことを問われると、瀬古は「もちろんボールを持たれる展開はアジア予選と比べて増えると思いますし、その中で自分たちがゼロで抑えられることができれば、やっぱり自信にもなりますし、そこはやはりディフェンス陣で意識してやっていきたいと思います」と述べた。

今年7月にはル・アーヴルへ2年契約で加入。契約満了によりグラスホッパーを退団した後、欧州5大リーグのリーグ・アン（フランス1部リーグ）に活躍の場を移すことになった。瀬古は「楽しいですね」と、新天地でのプレーに充実感を覚えている様子。「やっぱりレベルが上がったのもそうですし、自分自身、成長したかったからというのがもちろん（移籍の）第一選択ではありました」と語り「そのなかで今、楽しんでやっているのがいいかなと思っていますね」とコメントした。

日本代表とメキシコ代表との一戦は、日本時間7日11時キックオフ。NHK総合にて生中継、NHKプラスで同時・見逃し配信、U-NEXTにてリアルタイム配信（有料）・見逃し配信される。