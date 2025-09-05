約1年後に控えるFIFAワールドカップ26の開催地・アメリカへ遠征中の日本代表。追加招集により遅れてチームに合流したDF菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）が練習後にメディアの取材に応じ、現在の心境などを語った。

負傷により参加辞退となったDF安藤智哉（福岡）と入れ替わる形で追加招集された菅原は、当初のメンバーに選出されなかったことについて「満足のいくパフォーマンスではなかった」と現実を受け止めた一方で、「悔しいと思わなければ、選手はやめた方がいいと思うし、そこは目指して戦っている」と続け、悔しい思いがあったことを認めつつ、「新チームで活躍することが大事で、（移籍後）1試合目に出れて呼んでもらえたのはありがたい」と振り返った。

また、代表チーム定着に向けては「自分の強みを自分自身が自信にしていくことが大事」と主張。本大会に向けてポジション争いが熾烈を極めるなか、「自チームで自分の存在価値を高めるというか、僕自身に関しては、まずは自信を確信に変えていく作業をしっかりしていかなきゃいけない」と述べ、今後は“新天地”ブレーメンでのパフォーマンスにフォーカスしていくこと大事になるとの見解を示した。

日本時間7日に予定されているメキシコ戦は、同11時キックオフ予定。NHK総合にて生中継、NHKプラスで同時・見逃し配信、U-NEXTにてリアルタイム配信（有料）・見逃し配信される。