北へ、南へ、シトロエン2CVと30年｜第32回： 2CVで真夏のレース参戦！

油断しているうちに2025年も9月である。前回から3年弱の月日が流れたが、筆者と2CVを取り巻く状況に大きな変化はない。愛車2CVは走行距離14万キロを超えたものの年間2,000kmも走っていない。皆さんが期待している故障ネタもオルタネーター交換くらいで、高速で突然失速したり幌が吹き飛んだりというようなアクロバッティングな話題はなかった。最後に書いた「2CVキャンプ」は、今も春と秋の年2回開催されている。場所こそ埼玉県の皆野に変わったものの、”一人フランス革命”イワサキさんがコールマン200Aを炎上させ、”2CVのネ申”ハラシマさんはハギスを提供し、筆者があれこれ理由をつけて日帰り参加なのも相変わらず。多少、トピックめいたことを挙げるとしたら、個人間カーシェアの「エニカ」が2024年末でサービス停止となってしまったことだろうか。それも新たな話題ができなかった原因のひとつである。平々凡々と過ぎゆく日々、本連載の筆が滞ったのも仕方あるまい。

【画像】シトロエン2CVで12時間耐久レースに参戦！果たして完走できたのか？（写真19点）

そんな退屈な日常（？）は、ある日突然打ち破られた。車検や整備でお世話になっている白根自動車の社長から「2CVで耐久レースに出ない？」という話を持ちかけられたのだ。もてぎで行われている「アイドラーズ夏の12時間耐久レース」、以前から北関東のシトロエン仲間たちがこのレースに出ていることは知っていた。知ってはいたけど、なんとなく距離を置いていたのはレースに苦手意識があったからだ。カーセンサー編集部にいた頃、何回かレースに出たことがある。国内A級ライセンスもいまだに更新している。名誉のため、そして少しの自慢のために書くと、筆者は凄く速いわけではないが決して遅いドライバーではない。1990年代初頭にスポーツランド山梨で行われた2CV、ルノー4による「目くそ鼻くそ運動会」で上位だったことを例に挙げても説得力はないかもしれないが、筑波のメディア対抗ロードスターレースのタイムも平均より上だった。

しかし。ロードスターレースでは最終周回での燃料切れと、オーバースピードによる四輪ドリフト状態からの最終コーナータイヤバリア突入という、リタイアの原因を2回も作っている。燃料切れの一件は監督だった前オクタン日本版編集長のホーリー先輩の判断が悪かった、と今でも言い訳しているわけだが、最終コーナーで制御不能になったのはひとえに自分のミスだ。そういえばカーセンサーのサーキット撮影で（撮影なのに）インテグラタイプRでスピンしたこともあった。エンジンチェックランプが点灯したのでバッテリーを外してリセットしたことは今日の今日までホンダさんには黙っていた。すみませんでした。あ、他にも思い出してきた。10万円Uカーの実力を試すという記事企画でパルサーGTI-Rのタックインを制御しきれずダートランド野沢の壁に乗り上げ、横転ゴロゴロ三回転という離れ技を演じたこともあった。たまたまその少し前に見ていたWRCで横転したペター・ソルベルグの車載カメラ映像とまったく同じ光景が眼前に広がった。ソルベルグに少しだけ近づいた気がした。

つまり、筆者は「少しだけしか速くないのに結構やらかすドライバー」なのである。そう自覚しているからレースとは距離を置いていたというのが正直なところだ。しかし、気がつけば8月3日、自分はもてぎで2CVのステアリングホイールを握っていた。白根自動車の片隅で時折見かけていたこの２CVは長年の参戦の結果として耐久レース用のチューニングが随所に施されている。レース用のサスペンションキットを組み込んだ車高は極端に低く、650ccにボアアップされたエンジンにはキャブレターではなくインジェクションが組み込まれている。我が2CVのエンジンも650ccなのでパワー自体に感銘を受けることはないが、インジェクション化によるレスポンスの良さは感じることができる。耐久レースにおける安定性もきっと高いだろう。ただしギアはノーマルのままなので最高速度は110km/h+αに留まり、もてぎでは3速と4速で事足りる。そしてパワーに優越したロールの少ない足回りと、どんなに踏んでもへこたれないブレーキはこの2CVの特筆すべき点だ。

それに気がつくまで少し時間が掛かった。最初の数周は「2CV」だと思い込んでいたので、コーナーに突っ込むのを躊躇していた。３周回ったところでピットインのサインが出た。ピットレーンの速度違反をしてしまったか？と思ったが、ラップタイムが伸びないのでサイドブレーキの解除忘れを疑われたのだ！自分では”少しだけ速い”と思っている筆者の負けず嫌いに火がついた。ガツーンとブレーキを踏んでコーナーに飛び込んでみると、コイツが耐久レース仕様の2CVであることを実感し、普通のレース車両のように扱っても大丈夫なことを理解した。一方、耐久レースで一番大事なこと、つまり無事に完走することの重要性を過去の苦い経験から学んでいる筆者は、はやる自分に戒めのブレーキをかけることも忘れなかった。

ラップタイムの話で思い出したのだが、大事なことを書き忘れていた。この２CVは2CVとしては格別に速いけれど、この耐久レースに参戦している車両の中においては圧倒的に遅い。一番速いグループが2分10〜20秒台でラップタイムを刻むのに対して、我々のそれは3分20秒台である。

ポルシェ911、AMG-GT、R33GT-R、トミーカイラ、そしてランボルギーニウラカンなどの強者どもが、次々とバックミラーに映り、あっという間に抜いてゆく。ローバーミニの姿を見かけて一瞬和むが、可愛いのは見た目だけでミニですら速さはえげつない。唯一、ヨタハチがライバルらしいが、それでもタイム差は20秒以上。まさに我々は”走るシケイン”なのである。前を見ている時間と同じくらいバックミラーを見なければならない。幸いなのは長年の参戦の結果、本レースにおいて我々の2CVはアイドル的な存在（？）となっていることだ。抜いてゆく車の多くは慣れた様子で抜き去り感謝の合図をしてくれる。

今回の耐久レースにはオーナーの式場さん、白根自動車の白根社長、その友人の白石さん、長沢モータースの長沢さん、若手2CV乗りの新保くん、そして筆者の6人のドライバー体制で臨んだ。真夏の酷暑とメンバーの高齢化を鑑み一人45分前後で回す作戦を立てた。メカニックは白根社長とスバル360の整備で有名な長沢さんが兼任し、監督には経験豊富な三木さんが就いている。いずれも白根自動車に縁が深い人たちだ。

朝8時に始まり順調に進んだレースに異変が起きたのはお昼過ぎのことだった。白根社長がライバルのヨタハチと接触し、左リアフェンダーが凹んだためピットに戻ってきた。幸い傷は浅く、すぐにフェンダーを叩き出し削れたタイヤを交換し戦線に復帰した。プロのメカニックが2人いるのは心強い。2CV整備にかけては武闘派に属する新保くんは心なしかヒマそうだ。

２巡目が回ってきてコースに戻った筆者は抜かれ方のコツも掴んでだいぶ余裕が出てきた。エアコンのない酷暑のレースを心配していたが借り物のクールスーツは素晴らしく、真夏のゴルフよりもはるかに快適だ。むしろピットにいる時のほうが暑い。前述のようにアイドラーズに参戦する車両はピンキリで、参戦体制も同じようにピンキリである。”ピン”のチームは巨大な業務用発電機とエアコンで武装したテントを張って万全の体制だ。一方、”キリ”に属する我がチームはスダレと扇風機の軽武装、2CVのチームらしく実に清々しい、が暑い。

その後、レースは淡々と進んでいった。半分の6時間が経過した14時の段階で我々は73周を回り、順位は58台中55位。2CVより遅いというより何らかのトラブルを起こした車両が3台あるということだ。トップとの周回差はすでに35周、ライバルのヨタハチにも4周差をつけられている。最速タイムはランボルギーニウラカンの2分07秒903、2CVは白根社長が叩き出した3分17秒450。自分のタイムは判然としないが3分20秒ちょっとで回っているようだ。暑さのピークを迎えドライビングの疲れも出る時間帯、まったりとした空気がチームに漂いはじめた。

しかし16時過ぎ、ピットに再び緊張が走った。４巡目に出たばかりの式場さんがギアの不調を訴えすぐに戻ってきたのだ。確認するために交代した白根社長もすぐに戻ってきた。やはり入りにくいギアがあるという。確認するとミッションマウントのボルトが破断していた。白根社長と長沢さんが40~50分ほど格闘し応急的な処置を施して白根社長はコースに復帰した。次は自分の番だ。ミッションマウントに負荷を掛けられないので慎重に周回を重ねる中、しかし事件は起きた。第２コーナーの立ち上がりで踏み込んだアクセルから反応が消えて失速したのだ。即座にコースから離脱しコースサイドに車を停める。エンジンは回っているがアクセルペダルが床に張り付いたまま戻ってこない。

ああ、またやってしまった！と思ったもののエンジン自体に異常はなさそうだ。スロットルワイヤーの室内側の取り回しを確認するものの問題はなく、どうやらエンジン側の取り付け部分に原因がありそうだ。コレハボクノセイジャナイ、と少し安心（？）していると、マーシャルが駆けつけ汗だくになってコース外まで押してくれた。ボンネットを開けたもののインジェクション化されているスロットルワイヤーの取り付け部がすぐにはわからない。見かねたマーシャルに「ここじゃない？」と教えてもらった取り付け部のワイヤーはやはり外れていた。これは工具がないと直せない。マーシャルカーに牽引してもらいようやくピットに戻った。

ワイヤーの修理はすぐに終わったものの、今度はなぜかエンジンが始動しなくなった。プラグに電気が来ておらず、インジェクション化で追加された複雑怪奇な配線やリレーなどをチェックするも原因が見つからない。白根社長と長沢さん、そして他のメンバーも加わって格闘すること1時間、諦めムードが支配し始めたころ、ついにメインスイッチの裏側のコネクターが外れていることを社長が突き止めた。残りは1時間ながら2CVは再びコースへと走り出した。

そして20時、チェッカーフラッグが振られた。2CVは暫定ながら146周（111周遅れ）で58台中53位とトラブルにも関わらず順位を上げていた。最速ラップはいつの間にか3分17秒202に更新されていたが、誰によるものなのかは原稿執筆時点の今も不明だ。まあその方が筆者としては負けず嫌いに蓋ができるので好都合ではある。すっかり夜の帳が下りたピットでは多くの関係者が続々と戻ってくる車たちに拍手を送っていた。白根社長がラストランナーを務めた我らが2CVもやってきた。長かった夏の1日が終わった。

文・写真：馬弓良輔 Words & Photography: Yoshisuke MAYUMI