ドジャースのエドガルド・エンリケス、剛腕発揮で三者凡退！期待の新星が…

ロサンゼルス・ドジャースのエドガルド・エンリケス投手は4日（日本時間5日）、敵地PNCパークで行われたピッツバーグ・パイレーツ戦に2番手で登板。打者3人に対して1奪三振無失点の好投を見せた。



5点のリードを許した場面で、先発のブレーク・スネル投手の後を受けて6回に登板したエンリケス投手。



先頭打者の9番・キャム・デバニー選手を145キロの直球で空振り三振に仕留めると、続く1番・ジャレド・トリオロ選手には159キロのシンカーを投じ、味方のムーキー・ベッツ選手のファインプレーもあり遊ゴロに打ち取った。







さらに、2番打者のニコラス・ゴンザレス選手を159キロのシンカーで二ゴロに打ち取り、危なげなく三者凡退で切り抜けた。



ゴンザレス選手の打席では2球目の直球が164キロを記録し、エンリケス投手の剛速球も披露された。



試合は序盤に許した5失点が響き、ドジャースは3-5でパイレーツに敗れ、同一カードで3連敗を喫した。











【動画】”ドジャースの新星”エンリケス、164キロの豪速球で三者凡退！

ABEMA MLBの公式Xより











[速報]エンリケス 約164キロの豪速球



▶︎月~金ドジャース戦全試合含む

公式戦485試合を生中継!



⚾️平日は毎日アベマでMLB

▶︎ 試合ハイライトを無料配信中!!



🇺🇸MLB2025

🆚ドジャース × パイレーツ

📺アベマで生中継



SPOTVNOW

— ABEMA MLB (@MLB_ABEMA)【関連記事】【了】