◆心理テスト◆「ナス料理」でわかる！あなたの人生を好転させるために“今すぐやるべきこと”

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「心理テスト」。今回のテーマは、夏の味覚「ナス」です。あなたがナスを調理するために最初にとる行動から、心の奥にある本当の自分を探り、今すぐ行動するべきことを診断します。心理テストや占いがお好きな方はもちろん、自己分析や性格診断に興味のある方も、ぜひお試しください。（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師 草彅健太（くさなぎ・けんた）さん）小さなレストランを経営しているあなた。知り合いからツヤツヤのナスをたくさんもらいました。せっかくなのでナスを使ったメニューを作ろうと思います。さて、そのためにあなたはまず何をしましたか？次のなかから近いものを1つ選んでください。1． 新しいレシピを考える2． 調理に必要な材料を揃える3． 軽く焼いて味見する4． 常連さんに意見を聞いてみるこの心理テストでわかることは、あなたの「すぐ行動するべきこと」です。「ナス」は「幸運」を示していますが、同時に「早めの行動が必要」という意味もあります。ここであなたが選んだ行動は、あなたが後回しにしがちなこと。つまり、今のあなたがすぐに起こすべき行動を表しているのです。あなたは新しいアイデアを思い描くのが好きな人。しかし、そこから最初の一歩をためらいがちです。「いつかやりたい」と温めていることはありませんか？ 良い波に乗っていくために、今すぐ新しい趣味や勉強など、具体的なチャレンジを始めてみましょう。あなたは計画的に物事を進めたい真面目な人。しかし、あれこれ準備しすぎた結果、整理ができていないものが積み上がりがちでは？ スッキリと片付いたほうが能率も上がります。机の上や部屋の掃除など、身の回りを整理整頓することから始めてみましょう。あなたはどんなことでも真剣に向き合いたい人。だからこそ、忙しい日々のなかで自分の心や体の声を後回しにしていませんか？ まずあなた自身のコンディションが万全でなくては、何も始まりません。今すぐ自分を大切にする時間を作りましょう。あなたは周りの意見を大切にする協調性のある人。それだけに、頼まれごとも多くなってしまいがちでは？ 忙しくなると、友人や家族とのコミュニケーションも後回しになりがちです。特に用事がなくてもいいので、会いたい人には今すぐ連絡を取ってみましょう。慌ただしい日々には、つい「後でいいや」が発生しがち。即行動で、良い流れに乗りましょう。■監修者プロフィール：草彅健太（くさなぎ・けんた）池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者の依頼も多い。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/