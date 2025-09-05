ドジャースのムーキー・ベッツ、三遊間深くからファインプレー！9回にはチ…

ロサンゼルス・ドジャースのムーキー・ベッツは4日（日本時間5日）、敵地PNCパークで行われたピッツバーグ・パイレーツ戦に「2番・遊撃」で先発出場。三遊間に飛んだ難しい打球をアウトにするファインプレーを披露した。



6回1死走者なしで迎えた打席に立ったのは、パイレーツ1番打者のジャレド・トリオロ選手。バットを折りながら放った打球は三遊間の深い位置に飛んだ。



しかし、遊撃手ベッツ選手が横っ飛びではじいて落とすと、素早く一塁へ大遠投。際どいタイミングとなったが、一塁ベース手前でアウトにした。







9回の第4打席では、4番手ダウリ・モレタ投手の6球目のスライダーを捉え、左翼席に運んでチーム初得点に貢献した。



しかし試合はパイレーツのエース、ポール・スキーンズ投手に抑え込まれ、5-3でドジャースが敗戦。これでドジャースは最下位パイレーツに痛恨の同一カード3連敗を喫した。











【動画】ベッツ、三遊間深くから驚異のファインプレーがこちら！

[速報]ベッツのファインプレー!!



