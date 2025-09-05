大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は、シーズン終盤の優勝争いの中、口調が厳しいものへと変わっている。普段は穏やかな指揮官として球団を率いていたロバーツ監督にとって大きな変化だと言える。米メディア『エッセンシャリー・スポーツ』のカルシック・スリハリ記者が言及した。

ロバーツ監督は、大谷の不用意な盗塁や、テオスカー・ヘルナンデス外野手の右投手相手の不振などに言及し「集中力、努力、基礎的なプレーに対して疑問を抱かざるを得ない」と公然と批判。自らの忍耐が限界に近づいていることをにじませた。

特にブルペンの不安は深刻で、復帰が期待されたブロック・スチュワート投手も肩の炎症再発で戦列復帰が遅れ、ブルペン陣の層が薄くなっている。ミネソタ・ツインズ時代に好投を見せていた彼の不在は、ロバーツ監督にとって大きな損失だ。

ロバーツ監督も追い込まれているドジャースについて、スリハリ氏は「状況は明らかだ。ドジャースはもはや順風満帆ではない。10月へ向けて苦しい戦いを強いられている。ロバーツ監督は打順を入れ替え、主力選手を叱責できるが、その鋭い言葉すら衰退する支配力を覆い隠せない」と言及した。

