ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は4日（日本時間5日）、敵地PNCパークで行われたピッツバーグ・パイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場。同試合では3打数無安打に終わった。



パイレーツの先発マウンドに立ったのは剛腕のポール・スキーンズ投手。初回の第1打席は159キロの直球に空振り三振。3回の第2打席は四球を選び好機を広げたが、2番打者のムーキー・ベッツ選手が遊ゴロに倒れ、得点にはつながらなかった。







6回の第3打席は158キロの直球で再び空振り三振。8回の第4打席はパイレーツの3番手投手、エバン・シック投手の前に二飛に倒れた。



試合はスキーンズ投手の快投でドジャース打線が抑え込まれ、5-3でパイレーツに敗れた。この敗北により、ドジャースはパイレーツに3連敗を喫した。











【動画】大谷翔平、剛腕スキーンズの前に空振り三振に倒れる…

ABEMA MLBの公式Xより











[速報]大谷翔平vsスキーンズ 第3打席



▶︎月~金ドジャース戦全試合含む

公式戦485試合を生中継!



⚾️平日は毎日アベマでMLB

▶︎ 試合ハイライトを無料配信中!!



🇺🇸MLB2025

🆚ドジャース × パイレーツ

📺アベマで生中継



SPOTVNOW

— ABEMA MLB (@MLB_ABEMA)【関連記事】【了】