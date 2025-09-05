ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は4日（日本時間5日）、敵地PNCパークで行われたピッツバーグ・パイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場。同試合では3打数無安打に終わった。
パイレーツの先発マウンドに立ったのは剛腕のポール・スキーンズ投手。初回の第1打席は159キロの直球に空振り三振。3回の第2打席は四球を選び好機を広げたが、2番打者のムーキー・ベッツ選手が遊ゴロに倒れ、得点にはつながらなかった。
6回の第3打席は158キロの直球で再び空振り三振。8回の第4打席はパイレーツの3番手投手、エバン・シック投手の前に二飛に倒れた。
試合はスキーンズ投手の快投でドジャース打線が抑え込まれ、5-3でパイレーツに敗れた。この敗北により、ドジャースはパイレーツに3連敗を喫した。
【動画】大谷翔平、剛腕スキーンズの前に空振り三振に倒れる…
ABEMA MLBの公式Xより
