元プロ野球選手の“デーブ大久保”こと大久保博元氏が2日、YouTubeチャンネル『デーブ大久保チャンネル』で公開された動画「【辛口】はっきり言います! 藤浪晋太郎は一軍で登板して良いのか!?」にて、藤浪晋太郎について語った。

「怖いのはぶつけられるってことじゃないですか」

大久保氏は「藤浪投手が(日本球界に)帰ってきましたね」と切り出し、「正直、僕らが藤浪投手と当たったときに、優勝争い、Aクラス争いをしてたら、怖いのはぶつけられるってことじゃないですか」と問題提起。続けて、「僕が右打者だったら(打席に立つのを)断ります」と述べた。

この話に対し、愛甲猛氏がランディ・ジョンソン氏の例を引き合いに出し、「藤浪の場合も、それくらい怖いよね」と話すが、大久保氏は「ランディ・ジョンソンはストライクゾーンに来ますからね」「藤浪さんは悪気はないですから」と返答した。

また、大久保氏は、中日が藤浪対策として、左打者が並ぶ打線を組んだことに言及し、「井上監督が『俺が矢面に立つ』みたいなことを言ったんですけど、それも言う必要ないのになと思って。『俺だってぶつけられるのが嫌だから、左を並べたんだ』って(言えばいいのに)」とこぼしていた。

なお、藤浪は8月31日の中日戦で移籍2度目の先発登板。7回4安打無失点9奪三振の快投で、日本球界では1073日ぶりの白星をあげた。