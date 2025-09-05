セビージャへと完全移籍したチリ代表FWアレクシス・サンチェスが、新天地での意気込みを語った。4日、クラブ公式サイトがコメントを伝えている。

現在36歳のA・サンチェスは、これまでウディネーゼやバルセロナ、アーセナル、マンチェスター・ユナイテッド、インテル、マルセイユでプレー。昨年8月には古巣であるウディネーゼと2年契約を結び、約13年ぶりとなる復帰が実現。昨シーズンはセリエAで13試合、コッパ・イタリアで1試合に出場し、今夏の移籍市場でセビージャへの完全移籍を決断した。

新天地で新たに10番を背負うことが決まったA・サンチェスは、「ここ数日はとても緊張した日々だった。これまでと変わらない熱意で、このチャンスをずっと待っていた」とコメント。「セビージャのようなビッグクラブでプレーできるのは特別だ」と述べつつ、「南米に戻る選択肢も何度かあったが、体力的には問題ない。ヨーロッパでやれる力が残っている」と良好なコンディションの状態を明かしている。

また、「大事なのはプロフェッショナルであることだ。フィジカル的に問題がなく、やるべきことにプロフェッショナルであれば、それを証明できると思う。ピッチでそれを証明できれば、年齢は単なる数字に過ぎない」と見解を口にした。

さらに、「僕は常に意欲を持ち、経験を積み、常に前進しようとし、常に勝ちたいと思っている。これまでどこにいてもタイトルを獲得してきた。ここに来たのもタイトルを争うためであって、ただプレーするためではない」と力強く発言。ラ・リーガに戻ってきたA・サンチェスは、周囲の期待に応える活躍を披露できるのだろうか。