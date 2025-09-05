「才能は確かにあるのに」佐々木朗希の低迷に困惑！？　ドジャース監督が…

佐々木朗希 最新情報

60日間の故障者リスト（IL）入りしているロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は、マイナー登板で調整を行なっているが、良い結果が出ていない。デーブ・ロバーツ監督は現状に困惑しつつも、期待している様子を見せたと米紙『スポーツ・イラストレイテッド』が報じている。

佐々木は右肩のインピンジメント症候群のため約4カ月も戦列から離れているが、最近は投球できる状態まで回復していた。しかし、傘下3Aオクラホマシティ・コメッツの一員として先発した4試合では、14イニングで11失点、防御率7.07をマークしている。さらに、今季最高100マイル（約160キロ）を記録していた速球の球速は、93～96マイル（約145～146キロ）に落ちていた。

この結果を踏まえ、ロバーツ監督は「驚いたよ。才能は確かにあるのに。とはいえ、パフォーマンスやボールの切れが伴っていない。もっと球威が必要だ。3Aの打者相手なら、もっと良い結果を期待したい」と指摘している。今季復帰の可能性に関しては「今は優勝争いの真っただ中であるため、要求されるハードルは高い。チームの一員として投げるには、本人の強い危機感と圧倒的なパフォーマンスが不可欠。そういうレベルで戦っている状況だからこそ、私も彼には一定の期待を抱いていると、自信をもって言えるんだ。数週間前にも言ったが、今はベストな戦力で臨まなければならない。彼は今年、多くの困難を経験しているが、それでも大きな才能を持っていることは間違いない。それをもっと見せてほしいね」と語った。

