山梨県中南部、富士山北麓に位置する鳴沢村(なるさわむら)は、標高900mから1,000mの高冷地にあり、貴重な自然資源を有するまち。鳴沢村域の89.58平方kmすべてが富士箱根伊豆国立公園の富士山地域に指定されています。

富士山御庭(おにわ)・奥庭、青木ヶ原樹海や、国の天然記念物である溶岩洞窟の鳴沢氷穴をはじめ、富士山が絵のようにみえると評判の「道の駅なるさわ」、富士山や青木ヶ原樹海が一望できる紅葉台など自然を堪能する観光スポットが多く、また首都圏からのアクセスがよく日帰り旅行もしやすいのが特徴の地域です。

今回紹介するのは、今年で2回目となる「富士山・富士五湖暮らし相談会」。東京都の会場で開催される、富士山・富士五湖エリアに特化した移住相談会イベントで、移住後の生活がイメージしやすくなる情報をまるごとゲットできるのだとか!

本稿では、マイナビふるさと納税担当者が気になったイベントと、ふるさと納税返礼品を紹介していきます。

今回は「富士山・富士五湖暮らし相談会」の詳細と、人気の返礼品について調べてみました!

富士山のふもとで暮らしたい方必見! 「富士山・富士五湖暮らし相談会」について

富士山・富士五湖暮らし相談会

・開催日時：令和7年11月8日(土)11：00～16：00

・開催場所：移住・交流情報ガーデン

・東京都中央区京橋1丁目1−6 越前谷ビル 1F

・アクセス：【電車】東京駅八重洲中央口から徒歩4分

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

・参加費：無料

東京駅八重洲中央口から徒歩4分の「移住・交流情報ガーデン」にて開催される、富士山・富士五湖エリアに特化した移住相談会「富士山・富士五湖暮らし相談会」。富士山のふもと、富士北麓地域の市町村・企業が合同で開催するイベントです。

「仕事」「暮らし」「支援制度」など移住後の生活がイメージしやすくなる情報を知ることができ、移住者のリアルな体験談も聞けるのだそう。「具体的な計画はないけれど興味はある」という人も、参考になる話や情報を得られるかもしれません。

担当者によると、第1回目の本イベント開催時には「富士五湖エリアへの移住を検討している方々からご好評いただきました」とのこと。

自治体からのメッセージ

富士山・富士五湖エリアの5市町村が集まる移住相談会です。市町村の支援制度紹介だけでなく、地域の企業さんも出展していますので、仕事や住まいの相談も可能です。富士五湖エリアへの移住に興味をお持ちの方はぜひご参加ください!

鳴沢村のふるさと納税返礼品について

富士五湖エリア観光の疲れを絶景温泉で癒やすことができる「富士眺望の湯 ゆらり」の入泉券を紹介します。

富士眺望の湯 ゆらり 入泉券 2枚

・提供事業者：富士観光開発

・内容量：入泉券 2枚

・寄附金額：1万円

富士山を望むダイナミックなパノラマ風呂や霊峰露天風呂など、さまざまなお風呂を楽しめる「富士眺望の湯 ゆらり」の入泉券です。リラクゼーションルームやボディリフレッシュルーム、レストランなどもあり、家族や友だちとゆったりとした時間を過ごせる温泉施設です。

今回は山梨県鳴沢村のイベント「富士山・富士五湖暮らし相談会」と、人気の返礼品を紹介しました。富士北麓地域の市町村合同の移住相談会で、地域の企業も参加するとのこと。富士山の麓での生活を検討している人には、必見のイベントです。移住者の体験談を聞くことができるのもうれしいですね。気になった人はぜひ一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者