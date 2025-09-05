フジテレビの動画配信サービス・FODのドラマ『HEART ATTACK』が、アジアの国際映像祭「コンテントアジア・アワード2025」の「地域/国際市場向けに制作された連続ドラマ部門」で、銀賞を受賞した。

同アワードは、エンターテインメント業界紙「コンテントアジア」が毎年開催している国際テレビ番組見本市「コンテントアジア・サミット」で、2020年に併設された賞。アジア各国から選抜されたエンターテインメントビジネスの関係者が審査員となっており、今年は、アジア各国のテレビ、配信、映画など多様なプラットフォームから選ばれた150以上の作品がノミネートされた。

今回は、フジテレビのバラエティ番組『新しいカギ』も「アジアで制作されたバラエティ番組部門」でノミネートされた。

『HEART ATTACK』は、『ウォーキング・デッド』で知られる米国のマルチプラットフォーム・エンターテインメント企業スカイバウンドとフジテレビが共同制作した、パンデミック後の世界を舞台に愛を描いたSFドラマ。原作は、スカイバウンドのグラフィックノベル『Heart Attack』で、大ヒット作のフランチャイズを手掛けるスカイバウンドとの国際共同プロジェクトとして大きな注目を集めた。2025年3月にFODでの全話配信を皮切りに、革新的な映像ワークや独創的な演出が話題を呼び、同年4月には地上波でも放送された。

物語は、近未来の日本を舞台に、超常的な力を持つ“ヴァリアント”たちが抑圧や差別と闘う姿を描く。主人公ウミン(寛一郎)はヴァリアントでありながら監視組織VCUのスパイとして活動し、エマ(三浦透子)は動画配信で自由を訴えるインフルエンサー。2人の出会いが運命を大きく動かしていく。

審査員からは、SFとヒューマンドラマを融合させたストーリー展開に加え、国境を越えた制作体制が新たな映像表現の可能性を示した作品として高い評価を受けた。

フジテレビは今夏、清水賢治社長が「コンテンツを起点とする会社への転換」を表明。グローバル市場への販路拡大、外部パートナーとの協業などによるコンテンツディストリビューション機能の拡大・開発の促進を目指すため、7月に大幅な組織改編を実施した。

フジテレビ コンテンツ戦略本部 コンテンツ事業局 グローバルビジネス担当の下川猛氏は「『ウォーキング・デッド』『インビンシブル』などの大ヒット・フランチャイズを手掛ける米国マルチプラットフォーム・エンターテインメント企業スカイバウンドとフジテレビが共同制作したこの作品は、フジテレビのグローバル市場に対しての積極的かつ立体的なビジネスデザインの試みとなっています。制作過程では、乗り越えないといけない壁がさまざまありましたが、本作品の受賞を大変うれしく思います。今後、フジテレビは、コンテンツの国内外への販売のみならず、グローバル市場への販路拡大、外部パートナーとの協業などによるコンテンツディストリビューションの拡大・開発に注力してまいります」とコメントしている。

