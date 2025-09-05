5日放送のTBS系バラエティ番組『それSnow Manにやらせて下さいSP』(19:00～20:55)は、“国民投票2大企画”と題し、「ダンスがカッコいい曲TOP5」のSnow Manスペシャルライブと、視聴者が選ぶ「もう一度見たい名場面ランキング」を届ける。

Snow Man

『それスノ』ゴールデン帯進出約2年半を記念し、“国民投票2大企画”を実施。「Snow Manのダンスがバチバチにカッコいい曲TOP5」では、応募総数約5万7000票の中から、上位5曲をスペシャルライブで届ける。テレビではあまり披露したことのない曲から大人気曲まで、圧巻のステージで魅せる。

さらに、8月25日にリリースされたばかりの話題の新曲「カリスマックス」を“ある場所”から特別披露。一体その場所とはどこなのか? “パラパラ”の要素を取り入れた中毒性のあるダンスと、『それスノ』でしか見られない特別な演出に注目だ。

「もう一度見たい名場面ランキング」では、これまでの放送全64回の中から視聴者が選ぶ名場面TOP10をランキング形式で発表。スタジオゲストの山里亮太、あのちゃんも大爆笑のシーンから感動のシーンまで続々紹介する。約3万6000票の中から1位に選ばれるのは?

