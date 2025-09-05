「良い打球というか、自分の理想の打球が打てているところがあるんですけど、その率がまだ低いので、そこはこだわっていきたいと思います」。

6月29日のソフトバンク戦以降、バットの芯の部分が通常のバットよりも太くなっている“トルピードバット”を使用するロッテ・小川龍成は、バットを変更してからのバッティングについてこのように語った。

試合中は“トルピードバット”で打っているが、試合前練習では“トルピードバット”ではないバットで打撃練習している。

「最初はトルピードじゃないバットで打って（ティー打撃の時）。ヘッドの重みを感じながら、ヘッドを走らせるという感じで少し練習してから、トルピードでという感じです。トルピードで全部打つとバットの先が、重心が下なので、ヘッドの感覚とかが出にくい。最初トルピードじゃないバットはヘッドが先にあるので、ヘッドを走らせる感覚を練習しています」。

日々結果を残すため、準備する中で、8月30日のソフトバンク戦では、4－4の6回二死一、三塁の第3打席、有原航平が2ボール2ストライクから投じた5球目のインコース143キロカットボールをレフト前に放った適時打は、“小川らしい”バッティングだった。

小川は「追い込まれてからああいった形でヒットが出るのは持ち味というか、自分の良いところだと思います」と自己分析しながらも、「追い込まれてからああいう打席を増やしていけたら良いのかなと思うんですけど、もっと早いカウントでしっかり捉えた打球を打てるようにならないといけないと思うので、そこは意識しています」と課題を口にした。

同日のソフトバンク戦で有原から適時打を放ったように、今季の小川は得点圏打率.400と勝負強く、月間の得点圏打率を見ても、5月が.667、6月が.400、7月が.444、8月が.400と5月以降は全ての月で4割を超える得点圏打率をマークする。

チャンスに強い理由について小川は「特にいつも通り、チャンスで回ってきても自分で決めるというよりも、後ろに繋いだり、なんとか自分の持ち味を出して、それがたまたま良い結果になっているだけなので、よかったなと思います」と説明した。

◆ セカンドとショートの守備

守備では、ショートで36試合、セカンドで26試合に出場し、試合途中にショートからセカンドが3試合、セカンドからショートが2試合、ショートからセカンド、さらにショートに試合途中ポジション変更した試合が1試合ある。

ショートとセカンドの動きが逆になる難しさがある中で、「去年もずっとやっていたので、セカンドの守り方、ショートの守り方がある程度できている。あとはショートになった時に動きながらのプレーだったり、送球の距離も長くなりますし、距離が長くなるぶん、早く動いたり早く握り返したりというのがあるので、そこは練習の時から意識して練習しています」と守備職人のとしての自信を見せる。

最下位に沈み苦しい戦いが続くロッテの残りは25試合だが、レギュラーを目指す小川にとっては毎日が非常に大切な時間になってくる。「しっかりまずは出場して、出場した時に少しでもチームに貢献したりだとか、アピールできればと思っているので、本当に自分の持ち味を出して頑張りたいと思います」。バットで、そして守備でチームに貢献していく。

取材・文＝岩下雄太