FIFAワールドカップ26欧州予選・グループEの第1節が4日に行われ、ブルガリア代表とスペイン代表が対戦した。

今年6月に行われたUEFAネーションズリーグ（UNL）2024－25のファイナルズを準優勝で終えたスペイン代表。4大会ぶりのワールドカップ優勝に向け、“ラ・ロハ”の欧州予選がスタートする。敵地で臨むブルガリア代表との一戦に、ラミン・ヤマルやニコ・ウィリアムズなどが先発出場。1年ぶりの代表復帰を果たしたダニエル・カルバハルは、サブからのスタートとなった。

試合は開始早々の5分にスペイン代表がスコアを動かす。右サイド深くでヤマルがドリブルを開始し、対峙したマーカーを縦に突破。カバーに入った2枚目のディフェンダーからボールを突かれるが、ボックス手前のペドリがこぼれ球を拾い、左脇のマルティン・スビメンディにパスを繋ぐ。ペナルティエリアをうかがいながら縦パスを出すと、ボールを引き出したミケル・オヤルサバルが冷静にシュート。スペイン代表が先制した。

さらに30分、敵陣でボールを持ったスビメンディがバイタルエリアに縦パスを供給。ミケル・メリーノが右サイドに展開し、ヤマルが左足でクロスを蹴り込む。一度は相手にクリアされたものの、ボールは大外で待つマルク・ククレジャのもとへ。ワントラップから豪快に左足を振り抜くと、シュートは勢いよくネットに突き刺さり、スペイン代表が貴重な追加点を挙げた。

攻勢を強めるアウェイチームは、38分にヤマルのコーナーキックからM・メリーノが頭で3点目をゲット。勢いを強めるスペイン代表がブルガリア代表を突き放し、敵地で地力の差を見せつけていく。後半立ち上がりの53分にも、M・メリーノのシュートがクロスバーに直撃。立て続けにブルガリア代表のゴールを脅かす。

62分にはカルバハルとロドリが交代でピッチに投入。結局、そのまま試合は3－0で終了し、スペイン代表が勝利を収めた。次節は7日に行われ、ブルガリア代表はアウェイでジョージア代表と対戦。スペイン代表はアウェイでトルコ代表と対戦する。

【スコア】

ブルガリア代表 0－3 スペイン代表

【得点者】

0－1 5分 ミケル・オヤルサバル（スペイン代表）

0－2 30分 マルク・ククレジャ（スペイン代表）

0－3 38分 ミケル・メリーノ（スペイン代表）