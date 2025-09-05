フジテレビの動画配信サービス・FODは、韓国のトップスターであるソン・ジュンギとチョン・ウヒが共演するドラマ『マイ・ユース(My Youth)』を、きょう5日(23:35～)に国内独占で日韓同日配信スタートする。

このドラマは、自身を取り巻くトラブルをきっかけにつらい青春時代を過ごした主人公が、初恋の人との再会を経て、葛藤や躊躇を抱えながらも、恋愛も人生も少しずつ前に進もうとする姿を描く。

8月29日には、主演のソン・ジュンギとチョン・ウヒを迎えた配信直前イベントを開催。2人が東京・西武新宿PePe前広場に登壇すると、真夏の新宿に2,000人のファンが駆け付けるなど、配信前から大きな注目が集まった。

日本でのFOD独占配信を記念し、現在、東京・新大久保エリアではドラマの世界観を街を歩きながら間近で感じられるストリートジャックを実施中だ。

第1話では、かつては子役として活躍していたものの、現在はフローリストとしての人生を歩むヘ(ソン・ジュンギ)が高校時代の同級生・ジェヨン(チョン・ウヒ)と再会し、2人の運命が動き出す。

■第1話あらすじ

かつては子役として活躍していたものの、現在はフローリストとしての人生を歩むヘ(ソン・ジュンギ)。ある日、自身の花屋の前を行き来する高校時代の同級生・ジェヨン(チョン・ウヒ)と再会する。かつては裕福な家のお嬢様だった彼女も、今ではすっかり没落し、フィルエンターテインメントのチーム長として働く一社員に。担当俳優テリン(イ・ジュミョン)のバラエティ番組進出のため、彼女はヘのもとを訪れたのだった。長い年月を経て再び顔を合わせた2人。果たしてその再会は、懐かしさと共に温かい挨拶を交わせるものとなるのだろうか――。

【編集部MEMO】

配信直前ベントで、ソン・ジュンギは「秋のシーズンにぴったりな『マイ・ユース』という作品にたくさんの愛情を寄せていただだければと思います」、チョン・ウヒは「素晴らしい思い出をここ日本で作ることができたと思います。私たちは一生懸命この作品を作ったんですけど、皆さんの胸の中に長く残る作品になればいいなと思います」と語っている。

(C)HighZium studio (C)BlitzwayEntertainment