フジテレビの動画配信サービス・FODでは、実写ドラマ『THE3名様』シリーズ20周年を記念して開催されたイベント『THE3名様ぁソニック2025』を、24日から独占配信する。

ドラマ『THE3名様』は石原まこちんの人気コミックを、佐藤隆太、岡田義徳、塚本高史の3人で実写化した作品。2005年にスタートし、深夜のファミレスでフリーター3人組が他愛のない会話を繰り広げるだけの脱力感あふれる内容で話題を呼んだ。

2022年4月には12年ぶりの新作として、映画『THE3名様 ～リモートだけじゃ無理じゃね?～』が公開。1週間限定公開としてスタートするも、新宿バルト9を始めとする劇場は満席続きのヒットを記録した。続く2024年には、『THE3名様Ωプロジェクト2024』と銘打ち、完全新作の連続ドラマがFODで独占配信、フジテレビで地上波放送され、完全新作映画も全国の映画館で公開となった。

今回配信されるイベントは、シリーズ20周年を記念して“3名様の日”にあたる8月3日に一日限りで行われた公演。いつもの3名様、ジャンボ＝佐藤隆太、まっつん＝岡田義徳、ミッキー＝塚本高史に加えて、安藤玉恵、小林大介、桃月なしこらおなじみのファミレス店員メンバーも集結した。脚本を手掛けたのは原作者である石原まこちん、プロデュース・演出は、シリーズを一貫して手掛けてきた森谷雄氏が務め、共同演出に益山貴司氏が参加した。

おなじみのファミリーレストランを模したステージで、いくつものエピソードが語られる『THE3名様』スタイルで進行しながらも、書き下ろしの完全新作をスクリーンの映像と生のパフォーマンスを組み合わせて、いつもの映像作品とはまた一味異なる演出で展開。さらに、ジャンボ・まっつん・ミッキーの3人による妄想バンド”ファミレズ”がDJを務める架空のラジオ番組「ファミレズの今夜はオールナイト!」も舞台上で復活を遂げた。

この模様に加え、公演後に行われたアクタートークの模様を、会場の熱気そのままに特別編集版で配信する。