カプコンは最新のキャラクターグッズやファンシー雑貨などのカプセルトイを多数取り揃えたスポット「CAPSULE LAB(カプセルラボ）」とカプコンタイトルグッズを多数取り扱った直営店舗「CAPCOM STORE(カプコンストア)」にて、『モンスターハンターワイルズ』のオリジナル商品を発売する。

『モンスターハンターワイルズ』に登場する「オトモアイルー」が、ぷっくり立体感のあるラバーキーホルダーとしてカプセルトイ商品に新登場。可愛いホープネコ装備からかっこいいシュバルカネコ装備、ちょっと変わったププロネコ装備など、個性的な装備をまとった「オトモアイルー」が全16種登場。

サイズは約6cmと鍵やバッグにつけやすいサイズとなっている。

販売されるラインナップは以下の通り。「モンスターハンターワイルズ オトモアイルー ぷっくりラバーキーホルダー vol.1」(全5種)、「モンスターハンターワイルズ オトモアイルー ぷっくりラバーキーホルダー vol.2」(全５種)、「モンスターハンターワイルズ オトモアイルー ぷっくりラバーキーホルダー vol.3」(全6種)。

カプコンストアでは、取り外しが簡単なワンタッチ式のキーホルダー仕様にて販売する。また「vol.1」全5種、「vol.2」全5種、「vol.3」全6種まとめて購入できるコンプリートボックスの取り扱いもある。

価格はカプセルトイが400円、物販とオンラインが660円。

(C)CAPCOM