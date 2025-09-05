大きくなくても、特別じゃなくても、自分の場所でコツコツ頑張る。そういう姿って、なんだか心を動かされますよね。Xでは現在、そんな尊い(?)存在が話題になっています。

ちいこいけど、やれることをやってて偉すぎる

(@synomareより引用)

ポストの主は「synomare(@synomare)」さん。「ちいこいけど、やれることをやってて偉すぎる」とのコメントとともに、小さなガードレールの写真を投稿されています。交差点の角に設置されていたそうで、「そこだけぽつんと置かれていたので今も不思議です」とお話されていたsynomareさん。

たしかに、一見頼りなさそうに見えるけれど、実は体をはって車やバイクから歩行者を守ってくれている。その健気な姿にぐっと来ちゃいますよね♪

この投稿は大きな反響を呼び、13万件のいいねを獲得(9月3日時点)。「こんなちょっとでも、守れるものはあるはず…勇気を出せそうだ…」「えらい、こうありたい」「交差点は歩行者に突っ込む事故が多いから、あるのとないのとでは安心感が違うね」「最後の砦感ある」「立派やなぁ」「健気感半端ない」「傷がある時点で絶対仕事してるのがわかる」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

synomareさんは、この投稿への大きな反響について「いつもこんな感じのこと呟いてるのでびっくりでした! でもこういうのんびりしたことがもっと広がったら嬉しいことだなと思いますね」とお話してくださいました。

ちょこんと立つ姿から感じる“勇気”を見つけて発信したsynomareさん。その視点がとても新鮮で素敵でしたね♪