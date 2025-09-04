本田真凜＆望結を姉に持つ本田3姉妹の末っ子でタレント・モデルの本田紗来。今年、『Ray』6月号から同誌の専属モデルに就任し、モデル活動を本格化させた。9月6日にさいたまスーパーアリーナで開催される「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」に出演する本田にインタビューし、モデルとしての努力や今後の抱負などを聞いた。

本田紗来 撮影:蔦野裕

――今回のTGCへの意気込みをお聞かせください。

『Ray』の専属モデルになって、モデルのお仕事が増えて、これまでよりももっと自信を持って挑めるのかなと思っています。レベルアップした自分を見せられるのではないかなと思い、すごく楽しみです。

――モデルとして成長を感じていることを教えてください。

毎月の撮影でモデルの皆さんと撮影していく中で、自分の見せ方や表情などを学ばせていただいていますし、服の見せ方もよくなっているのではないかなと思います。

――今日お会いして、すごく痩せて美しくなられた印象を受けたのですが、ダイエットされたのでしょうか。

そうなんです。両親についていってプールに行ったりゴルフをしたり、運動をするようにしていて。あと、母がアスリートの食事の資格や栄養士の資格を持っているので、日々食事に気を使ってくれて、そのおかげでもあるなと感じています。

――どれぐらい変化がありましたか?

数字はあまり言いたくないですけど、2桁は痩せました。

――10キロ以上ですか? すごいですね! 望結さんも今年10キロ痩せたと明かされていましたよね。

姉は一人暮らしをしていて今は一緒に住んでいないので、全然知らなかったんですけど、かぶりました(笑)

――周囲の反響もすごいのでは?

久しぶりに会う方やお仕事でお会いする方に「垢抜けたね」「きれいになったね」と言っていただけることが増えました。

――ダイエットを始めたきっかけは『Ray』モデル就任ですか?

その前から気持ち的にはありましたが、専属モデルになってから意識が変わって、本腰というか、より気合いが入った気がします。

――やると決めてここまで変化を遂げられるというのはすごいですね。

スケートもしているので、ストイックさは人一倍あるのかなと。自分の中ではそんなに苦もなく、楽しく痩せられました。モデルのお仕事をさせていただいている以上、もっときれいになりたいという思いがあったので、色々な雑誌の編集部さんに褒められたりして、より頑張ろうと思いました。

――ご自身の中で目指していたスタイルに到達しましたか?

前よりすごく良くなりましたし、自信も持てるようになりました。今後は女性らしい筋肉をつけたいなという思いがあります。今は学校もあってそういう時間は取れないですが、大学生になったらジムにも通ってみたいです。

――具体的にどのあたりの筋肉をつけたいと考えているのでしょうか。

お尻も痩せて座るのが痛くなってきたので、それも踏まえてお尻につけようかなと。あと、姉の真凜がアイスダンスをしていて、腕に筋肉がついてきれいなので、そういうのも憧れます。姉は首や背中もきれいで、身近に憧れの存在がいてくれるので、いい刺激をもらっています。