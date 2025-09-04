「顔を覆うほどにワンワン泣いていた」。森繁和が見た落合監督の“最初で最…

プレイバック2006

落合監督就任3年目。投打の主力が圧倒的な結果を残す強力な戦力で、10月10日には敵地東京ドームで2年ぶり優勝を決めた。落合監督の涙も大きな話題を呼んだ2006年シーズンを、2025年9月に刊行された森繁和氏の『回想』より一部抜粋で公開です。

（著・森繁和）

落合さんが流した涙

この年は月が15勝6敗で7月が10勝4敗と2ケ月で貯金を15も稼いだ。

だが2位の阪神もずっと負けずに食らいついて我々にプレッシャーをかけ続けていた。

そんな中で迎えた9月16日の阪神との首位攻防戦で（山本）昌がノーヒットノーランをやってのけた。

41歳1ケ月の史上最年長記録のおまけ付きで。

昌は9月30日の阪神戦でも8回1失点の好投で、9連勝中だった阪神の流れを止めてくれた。

この年は阪神が昌を打てなかった。

振ってきてくれるチームは昌の思う壺だったのだ。

だから昌が阪神戦に当たるようにローテーションを組むようにしていた。

若くて速いボールを投げるピッチャーもたくさん出てきていたけれど、阪神打線には昌の130キロぐらいのあのストレートが速く見えていたことだろう。

この9月の阪神戦での昌の2勝は本当に大きかった。

リーグ優勝を決めたのは東京ドームでの巨人戦。覚えている方も多いと思うが、延長12回までもつれた試合は孝介の劇的な勝ち越しタイムリーとウッズの満塁ホームランで決着がついた。

半分以上中日ファンで埋まった東京ドームは大興奮となった。

そんな中で殊勲のウッズをベンチ前で出迎えた落合さんは、珍しくウッズに抱きつくとしばらく離れなかった。

球場の興奮が少し落ち着いてから、ふとベンチで隣を見ると落合さんがタオルで顔を覆うほどにワンワン泣いていた。

まだ裏の守りが残っているのに（笑）。

優勝を確信させる一打がよほど嬉しくて、それまで堰き止めていた何かが崩れたのだろう。

特にあの頃は東京ドームではサヨナラホームランとか大事な場面で打たれたりとか、いろんな痛い目に遭っていたことが多かった。

そういうこともあってのことじゃないかなと思う。

そのあとの優勝インタビューでもずっと泣いていたが、落合さんに仕えた8年間、私が見た最初で最後の涙だった。

優勝した夜は私がコーチを引き連れて六本木に呑みに繰り出した。でも落合さんはそこにはいなかった。

お金だけ出して「行ってこい」みたいな感じでね。

中日ではリーグ優勝4回、日本一1回で合計5回優勝しているけれど落合さんは一度もそういった飲み会には参加していない。

記憶にあるのはニューオータニのプールで騒いだことぐらい。こういう日は私もたくさん飲むから記憶が定かではないのだけれど。

書籍情報

『回想』

森繁和 著 定価1,980円（本体1,800円＋税）

「そろそろ当時のこと、話そうか?」

栄光も屈辱も経験 ドラゴンズでの14年間

すべてを知る男

14年間で四度のリーグ優勝と53年ぶりの日本一

それでも願わくば、もう一度強い中日を見せたかった

＜落合博満氏推薦＞

森繁和は、すべてを任せられる参謀である。

私の中日ドラゴンズでの8年間、

勝負の本質は彼なくしては語れない。

【購入はこちらから】

書籍『回想』

【了】