大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、外野陣に故障者や不振選手が目立っている。正右翼手のテオスカー・ヘルナンデス外野手もここまで攻守で振るっていないが、一旦スタメンを外すべきではという意見もあるようだ。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。

テオスカーは日本時間4日時点で113試合、打率.246、21本塁打、78打点と打撃で安定感を欠いている。加えて、後半戦では右翼方向へフラフラと上がった打球を捕球しきれずピンチ、失点を招く場面も散見される。

同メディアは「世論から見れば、テオスカーをアレックス・コール外野手のような選手と置き換えるのは大幅な格下げになるそうだが、本当にそうなのだろうか？彼はチーム3位の21本塁打を記録しているが、打率.245、出塁率.280、長打率.452という成績は、キャリア2度目のオールスター選出となった2024年の成績と比べて明らかに劣っている。WARはわずか0.9で、2024年の4.3から3.4ポイントも下回っており、チームにそれほど好影響を与えていない」と指摘。

続けて、「ポストシーズンが始まる頃には、トミー・エドマン外野手がほぼフルタイムで中堅を守り、アンディ・パヘス外野手も場所を問わず外野で頻繁に起用されると仮定される。そうなると、ドジャースはコールとテオスカーを相手に応じて使い分けられる。また、テオスカーは先発しない試合においては、最も脅威的な代打の一人となる可能性がある」と記している。

