Aクラス争い中だが…中日、波に乗りきれていない選手（1）苦しむ”開幕4番”

Aクラス争いを繰り広げる中日ドラゴンズだが、その戦力の裏で本来の力を発揮しきれずに、調子の波に乗り切れず苦戦を強いられている選手たちがいる。今回は、中日で今季の活躍を期待されながらも思うような結果が出ていない選手たちの現状と、その課題に迫りながら紹介する。（文・シモ／成績は9月3日終了時点）

石川昂弥

投打：右投右打

身長／体重：186cm／100kg

生年月日：2001年6月22日

経歴：東邦高

ドラフト：2019年ドラフト1位

プロ6年目の石川昂弥が、スランプに陥っている。

今季は中日ドラゴンズ生え抜きの4番として、井上一樹監督から熱い期待を込められて送り出されたが、開幕早々にそのプランが崩壊した。

3月28日の横浜DeNAベイスターズとの開幕戦では「4番・三塁」スタメン出場。翌29日の第4打席には、今季初ヒットとなる左翼への二塁打を放った。

しかし、13試合の出場で打率.160、3打点と精彩を欠くと、4月12日に登録抹消。約1カ月半の調整期間を置いて、5月31日に再登録された石川だったが、その後も調子は上がらず。6月17日には、2度目の登録抹消となってしまった。

プロ3年目の2023年には、121試合の出場で打率.242、13本塁打、45打点を記録してさらなる飛躍が期待されるも、昨季は82試合の出場で打率.272、4本塁打、25打点にとどまった。

今季は、21試合の出場で打率.132、4打点の成績である。高校通算55本塁打を記録し、中日ファンの注目を一身に浴びて入団した熱は、すでに冷めつつある。

度重なるけがの影響やプレッシャーのせいか、十分に力を出し切れていないようだが、ファンは2年前のブレークの再現を待ち望んで止まない。

とんでもない飛距離の石川の本塁打を、また見られるだろうか。一軍で結果を残し続けるには、けがをしない体作りが求められる。

【関連記事】

【了】