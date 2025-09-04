





侍ジャパンU18高校代表 最新情報 「ラグザス presents 第32回 WBSC U-18 野球ワールドカップ」が、9月5日から9月14日に沖縄で行われる。高校日本代表「侍ジャパン」は、夏の甲子園で活躍した選手らで構成されるU-18代表が世界との戦いに挑む。この記事では、日本代表戦の試合放送予定についてまとめている。 オープニングラウンド（グループA） 2025年9月5日(金) グループA 18:30 イタリア ー 日本（沖縄セルラースタジアム那覇） 2025年9月6日(土) 18:30 韓国 ー 日本（沖縄セルラースタジアム那覇） 2025年9月7日(日) 14:00 日本 ー キューバ（沖縄セルラースタジアム那覇） 2025年9月8日(月) 18:30 南アフリカ ー 日本（沖縄セルラースタジアム那覇） 2025年9月9日(火) 18:30 日本 ー プエルトリコ（沖縄セルラースタジアム那覇） スーパーラウンド 2025年9月11日(木)※各グループ1,2,3位が対戦 ー （沖縄セルラースタジアム那覇） 2025年9月12日(金) ー （沖縄セルラースタジアム那覇） 2025年9月13日(土) ー （沖縄セルラースタジアム那覇） 決勝・3位決定戦 2025年9月14日(日)11:00 3位決定戦 スーパーラウンド 3位 - スーパーラウンド 4位（沖縄セルラースタジアム那覇） 2025年9月14日(日)16:00 決勝戦 スーパーラウンド 1位 - スーパーラウンド 2位（沖縄セルラースタジアム那覇） 【了】

