侍ジャパンU18高校代表　最新情報

　「ラグザス presents 第32回 WBSC U-18 野球ワールドカップ」が、9月5日から9月14日に沖縄で行われる。高校日本代表「侍ジャパン」は、夏の甲子園で活躍した選手らで構成されるU-18代表が世界との戦いに挑む。この記事では、日本代表戦の試合放送予定についてまとめている。

オープニングラウンド（グループA）

2025年9月5日(金)

グループA

18:30　イタリア　ー　日本（沖縄セルラースタジアム那覇）

 

2025年9月6日(土)

18:30　韓国　ー　日本（沖縄セルラースタジアム那覇）

 

2025年9月7日(日)

14:00　日本　ー　キューバ（沖縄セルラースタジアム那覇）

 

 

2025年9月8日(月)

18:30　南アフリカ　ー　日本（沖縄セルラースタジアム那覇）

 

2025年9月9日(火)

18:30　日本　ー　プエルトリコ（沖縄セルラースタジアム那覇）

スーパーラウンド

2025年9月11日(木)※各グループ1,2,3位が対戦

　ー　（沖縄セルラースタジアム那覇）

 

 

2025年9月12日(金)

　ー　（沖縄セルラースタジアム那覇）

 

2025年9月13日(土)

　ー　（沖縄セルラースタジアム那覇）

決勝・3位決定戦

2025年9月14日(日)11:00

3位決定戦

スーパーラウンド 3位 - スーパーラウンド 4位（沖縄セルラースタジアム那覇）

 

 

2025年9月14日(日)16:00

決勝戦

スーパーラウンド 1位 - スーパーラウンド 2位（沖縄セルラースタジアム那覇）

 

【了】