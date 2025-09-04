侍ジャパンU18高校代表 最新情報
「ラグザス presents 第32回 WBSC U-18 野球ワールドカップ」が、9月5日から9月14日に沖縄で行われる。高校日本代表「侍ジャパン」は、夏の甲子園で活躍した選手らで構成されるU-18代表が世界との戦いに挑む。この記事では、日本代表戦の試合放送予定についてまとめている。
オープニングラウンド（グループA）
2025年9月5日(金)
グループA
18:30 イタリア ー 日本（沖縄セルラースタジアム那覇）
2025年9月6日(土)
18:30 韓国 ー 日本（沖縄セルラースタジアム那覇）
2025年9月7日(日)
14:00 日本 ー キューバ（沖縄セルラースタジアム那覇）
2025年9月8日(月)
18:30 南アフリカ ー 日本（沖縄セルラースタジアム那覇）
2025年9月9日(火)
18:30 日本 ー プエルトリコ（沖縄セルラースタジアム那覇）
スーパーラウンド
2025年9月11日(木)※各グループ1,2,3位が対戦
ー （沖縄セルラースタジアム那覇）
2025年9月12日(金)
ー （沖縄セルラースタジアム那覇）
2025年9月13日(土)
ー （沖縄セルラースタジアム那覇）
決勝・3位決定戦
2025年9月14日(日)11:00
3位決定戦
スーパーラウンド 3位 - スーパーラウンド 4位（沖縄セルラースタジアム那覇）
2025年9月14日(日)16:00
決勝戦
スーパーラウンド 1位 - スーパーラウンド 2位（沖縄セルラースタジアム那覇）
