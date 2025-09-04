「THE LAST PIECE」より最終審査のメンバーが今週発表決定

アーティスト/プロデューサーとして活動するSKY-HIがCEOをつとめ、BE:FIRSTやMAZZELなどが所属するマネジメント/レーベル・BMSGが実施している、3組目となるボーイズグループ結成に向けたオーディションプロジェクト「THE LAST PIECE」。

BMSG公式YouTubeチャンネルにて8月29日に放送された第10話では、同時接続数12万を超える大きな反響を呼んだ。放送では、BE:FIRST誕生オーディション「THE FIRST」の合宿審査を実施した山梨県に位置する「グループ・インほりのや」が登場。BE:FIRSTの登場でサプライズとなった「VS プロアーティスト審査」ではBE:FIRSTが8月25日配信した楽曲『Secret Garden』を2チームに分かれてパフォーマンスし本家に挑む、まさかの展開となった。

そんな「THE LAST PIECE」の最終審査に進むメンバーがあす放送の「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」およびYouTube第11話の放送で発表される事が決定した。YouTube放送は今週放送話より最終回まで全編プレミア公開がされる事も決定。

さらに、最終審査のメンバーが9月8日（月）夜7時からTBS系にて放送の「CDTV ライブ! ライブ!」で初のテレビ歌唱出演が決定！SKY-HIと共に「THE LAST PIECE」のテーマソング「At The Last」をパフォーマンスする。最終章へと突入した、夢を追う若者達の物語にSKY-HIはどんな決断をするのか一層注目が集まる。

＜︎番組放送・配信スケジュール＞

『ＴＨＥ ＴＩＭＥ，』内「THE LAST PIECE」コーナー

毎週金曜日 あさ5:20-8:00『ＴＨＥ ＴＩＭＥ，』内で放送中

※放送スケジュールは変更する可能性がございます。

最新回と過去放送回の見逃し配信はこちら（TVer）：https://tver.jp/series/sr5lwe9c9j

『THE LAST PIECE』本編（BMSG公式YouTubeチャンネル）

毎週金曜日 よる20:00配信中（全13話配信予定）

※公開スケジュールは変更する可能性がございます。

公式応援番組『THE LAST PIECE ホームルーム』（TBS）

毎週木曜日 深夜0:59から放送中（全13話放送予定）

出演：大島美幸（森三中） 他

※放送スケジュールは変更する可能性がございます。

最新回と過去放送回の見逃し配信はこちら（TVer）：https://tver.jp/series/srtsi0fgoo

「THE LAST PIECE」公式サイト https://thelastpiece.audition-bmsg.tokyo/

