マカロニえんぴつ、メジャー3rdアルバム『physical mind』リリース発表

マカロニえんぴつが、12月10日（水）にMajor 3rd Full Album「physical mind」をリリースすることを発表した。

「呪術廻戦」「チェンソーマン」等数多くの話題作を手掛けるMAPPA制作のTVアニメ『忘却バッテリー』 エンディング・テーマ「忘レナ唄」、「ミニオンズ」「スーパーマリオ」などを手がけたイルミネーションによる映画『FLY!フライ!』主題歌「月へ行こう」、コカ・コーラ「紅茶花伝」CMソング「poole」、TVアニメ『アオのハコ』 第2クールオープニングテーマ「然らば」、映画『山田くんとLv999の恋をする』主題歌「NOW LOADING」といった豪華タイアップ曲を含めた全14曲が収録。

形態はFC会員限定のみで購入可能な完全生産限定盤、初回生産限定盤A（Billboard盤）、初回生産限定盤B（hope盤）、通常盤の計4形態。完全生産限定盤はファンサイト「OKKAKE」会員限定で販売。廃盤楽曲や人気曲を多数披露したFC限定ライブ映像を収録する。また、初回生産限定盤A （Billboard盤）には今年7月に開催されプラチナチケットとなった、マカロニえんぴつ初のBillboard TOKYOライブ映像を収録。さらに初回生産限定盤B（hope盤）にはストリーミング再生4.1億回超えの「恋人ごっこ」、3億回超えの「ブルーベリー・ナイツ」など、バンドの人気曲を収録したアルバム「hope」のコロナ禍で中止された「hope」リリースツアーのリバイバル公演として、今年3月に開催された仙台PITファイナル公演の模様を完全収録。

そして、2017年にVo.はっとりがSNSへ投稿した弾き語り曲を原型とする「いつか何もない世界で」が、9月5日（金）に配信リリースされることを発表。本解禁に合わせて、フジイセイヤが手がけた新アーティスト写真も公開された。

また2026年1月より、全19都市25公演にて全国のホールを回るアルバムのリリースツアー、「マカロックツアーvol.21 〜心を覗いてシラけるより、ことばのシワだけ増やしてゆけ篇〜」を開催する。チケットはファンサイト「OKKAKE」にて最速先行の受付が開始となっている。

＜リリース情報＞

マカロニえんぴつ

「いつか何もない世界で」

2025年9月5日（金）配信リリース

https://tf.lnk.to/macaroni_Itsuka_Nanimonai_Sekaide

マカロニえんぴつ

Major 3rd Full Album『physical mind』

12月10日（水）発売

https://macaroni-special.com/physical_mind

=収録曲=

月へ行こう （映画『FLY!フライ!』主題歌）

忘レナ唄 （TVアニメ『忘却バッテリー』 エンディング・テーマ）

poole （コカ・コーラ「紅茶花伝」CMソング）

然らば （TVアニメ『アオのハコ』第2クールオープニングテーマ）

NOW LOADING （映画『山田くんとLv999の恋をする』主題歌）

ロング・グッドバイ

静かな海

その他新曲を加えた全14曲を収録予定

HP：http://macaroniempitsu.com/