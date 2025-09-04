柏木由紀「ムチ打って何とか頑張ってました」AKB48歴代最長＆最年長メンバーとして駆け抜けたアイドル時代を回顧

プロゴルファーの丸山茂樹がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ACN presents 丸山茂樹 MOVING SATURDAY」（毎週土曜 15:00～15:25）。8月30日（土）、9月6日（土）の放送ゲストは、元AKB48の柏木由紀（かしわぎ・ゆき）さんです。この記事では、8月30日の模様をお届けします。

◆YouTubeのすっぴん動画が話題に

丸山：ダンスは、小学校・中学校ぐらいからやってたんですか？

柏木：グループに入ってからなので、中学からですね。

丸山：じゃあ、結構あとですね。今の子たちは小学校ぐらいからやってる子が多いし、科目にもなってるぐらいすごいですもんね。最初のうちは全然ダメでした？

柏木：そうですね、全然。どっちかと言えば私、運動神経が本当にまったくで。

丸山：ないの!?

柏木：そうなんですよ。

丸山：そんな感じしないですけどね。だって、陸上をちょっとやってたでしょ？

柏木：陸上は、習ってたとかじゃなくて、小学校のクラスで県大会の選手を決めるみたいなことがあって、走り幅跳びがたまたま一番跳べて、その選手に選ばれたっていうだけで。

丸山：どんな適当な選考ですか、それ（笑）。一番跳べたやつが代表で行けみたいな。

柏木：そうそう。で、結局は断って。「私、絶対違います！」みたいな（苦笑）。（そのときはたまたま一番跳べたけど）絶対に違うなと思ったので、選んでもらったけど断って。走るのも全然遅いですし。

丸山：走るの遅いのに、走り幅跳びで跳べたってすごくないですか!?

柏木：よくわかんないんですけど（苦笑）。

丸山：それだと、（AKB48に在籍していたときは）ダンスなんかも覚えるの大変だったってことですか？

柏木：後半は。30代でAKB48にいたのが私だけだったので、昔はできてたんですけど、まず覚えられなくなっちゃうのと、純粋に体力が……10代の子と一緒のものを踊るのは大変なので。

丸山：あれだけ踊ってて？

柏木：どんどんダンスも難しくなっていって、ライブとかでも体力がなくなっちゃって。後半の頃は、私だけ酸素缶を用意されたり（笑）。

丸山：ダンスも若い人たちのピッチが早いので、追いつくのが大変そうですよね。

柏木：昔のAKB48はみんなで踊れるようなダンスが多かったですけど、最近はすごい激しくなってきて……ムチ打って何とか頑張ってました（苦笑）。

丸山：柏木さんは、今はどんな活動されてるんですか？

柏木：今はグループを卒業してバラエティをやったり、YouTubeをやったり、（ソロとして）アイドル活動も細々と（笑）。

丸山：結構、（柏木さんの）YouTube（「ゆきりんワールド」）とか観たことあるんですけど、すっぴんとか平気な顔してやってますよね（笑）。

柏木：恥ずかしい！

丸山：（芸能人がすっぴんを晒すのは）すごいな、強気だなと思って。

柏木：メイクが好きで。やっぱり“すっぴん”からやんないと伝わらないので（笑）。

次回9月6日（土）のゲストも、柏木由紀さんです。

「AuDee（オーディー）」では、時間の都合上カットしたトーク部分も盛り込んだ「ディレクターズカット版」がアップされています。音声は「AuDee（オーディー）」アプリで聴くことができますので、ぜひそちらもチェックしてください。

----------------------------------------------------

＜番組概要＞

番組名：ACN presents 丸山茂樹 MOVING SATURDAY

放送日時：毎週土曜 15:00～15:25

パーソナリティ：丸山茂樹

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/moving/

番組公式X：@Moving_TFM