Mrs. GREEN APPLE「夏祭り、まさか本当に実現するとは」夏フェス出演から新曲リリースイベントまで！ 怒涛の“夏”を振り返る

9月1日（月）の放送では、9月に入ったということで、近況などについて語り合いました。
◆「夏の影」"Behind the Scenes"が公開
大森：新曲「夏の影」の"Behind the Scenes"（※YouTubeで公開されたMV（ミュージックビデオ）のドキュメンタリー映像）が出ましたね！
若井：そうですね！
藤澤：良いね！
若井：良いよね！
大森：ね！ まだ観れていない方は、ぜひ観てくださいませ！
◆若井滉斗のバースデーグッズ解禁！
大森：で、若井さんのバースデーグッズ（ミセスのファンクラブRingo Jam会員限定グッズ販売『若井滉斗プロデュース "Wakai Hiloto「NewLevelUnlocked」- 2025 Birthday"』）が解禁になったと！
【FC NEWS🍏】
#若井滉斗 プロデュース
"Wakai Hiloto「NewLevelUnlocked」- 2025 Birthday" がRingo Jam会員限定で販売スタート⚡️
「NewLevelUnlocked」には、“歳を一つ重ねることで、新たな自分への扉が開く”という意味が込められています🔑
■販売期間… pic.twitter.com/OlTIaW5V3w
若井：ついに！ ちょっと可愛らしい…自分で言うのはあれですけども！
藤澤：いやいや！ 若井さんも来月誕生日ですからね！
若井：そうです！
大森：10月8日！ 歴史が変わる日!!
◆夏フェスから新曲発売イベントまで
大森：そして、「SUMMER SONIC 2025」（※ミセスは8月17日に出演）にも出させていただきまして、
「SUMMER SONIC 2025」MARINE STAGEにお越しいただきありがとうございました🏝️
トップバッター過去最高人数動員！
入場規制がかかるほどの多くの方々がお越しくださいました😢
皆さんと一緒に盛り上がれて
夏の大切な思い出がまた一つ増えました✨
引き続き、体調に気を付けながら
「SUMMER… pic.twitter.com/QYKN4qKFsZ
さらに「SWEET LOVE SHOWER 2025」（※ミセスは8月29日に出演）も出させていただきまして、フェスが始まったわけですけども。
「SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2025 30th ANNIVERSARY」LAKESIDE STAGEにお越しいただきありがとうございました！
久しぶりのラブシャでのパフォーマンス
楽しんでいただけましたでしょうか？✨
引き続き、ミセスと夏を楽しみましょう🎐
#ラブシャ#MrsGREENAPPLE pic.twitter.com/bYKdYj7hpX
大森：「一番くじ Mrs. GREEN APPLE」も始まりまして！（※8月30日より全国のローソンで販売開始）
˗ˏˋ📢8月30日(土)より全国のローソンで販売開始🍏
【一番くじ #MrsGREENAPPLE MAGICAL 10 YEARS】
デビュー10周年を記念した一番くじ、
D賞はメンバーをデフォルメしたアクリルペンスタンド✨
お部屋に飾ったり、一緒にお出かけしたり
お好きな使い方で楽しんでください🍏🎵
🔍取扱店舗検索… pic.twitter.com/k9kCMLr0d9
大森：で、（新曲「夏の影」リリース記念イベント）「Mrs. GREEN APPLE 夏祭り IN MIYASHITA PARK」（東京・渋谷）も8月までやっていましたね！ 夏祭りって開催できるんだ!?って。
若井：本当に！
大森：「夏の影」だから、夏祭りを開催したらどうだろうかって話をして、まさか本当に実現するとは思わず！ すんごいなぁ、と思って。
若井：めちゃめちゃ夏祭り！
大森：我々は……先ほどまで（夏祭りを）やっていたのかな!? っていう感覚ですね！
【#MGA_夏祭り🎐】
新曲『#夏の影』リリース記念🌿
渋谷・MIYASHITA PARKで
「Mrs. GREEN APPLE 夏祭りIN MIYASHITA PARK」開催スタート🏮
ご来場の皆さま、熱中症にはお気をつけください🙌
⚠️入場には、事前予約(抽選)もしくは直前予約(各日先着) での電子チケットが必要になります。… pic.twitter.com/D6Naga5Yni
