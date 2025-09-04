Mrs. GREEN APPLE「夏祭り、まさか本当に実現するとは」夏フェス出演から新曲リリースイベントまで！ 怒涛の“夏”を振り返る

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。9月1日（月）の放送では、9月に入ったということで、近況などについて語り合いました。大森：新曲「夏の影」の"Behind the Scenes"（※YouTubeで公開されたMV（ミュージックビデオ）のドキュメンタリー映像）が出ましたね！若井：そうですね！藤澤：良いね！若井：良いよね！大森：ね！ まだ観れていない方は、ぜひ観てくださいませ！大森：で、若井さんのバースデーグッズ（ミセスのファンクラブRingo Jam会員限定グッズ販売『若井滉斗プロデュース "Wakai Hiloto「NewLevelUnlocked」- 2025 Birthday"』）が解禁になったと！

【FC NEWS🍏】

⁡#若井滉斗 プロデュース

"Wakai Hiloto「NewLevelUnlocked」- 2025 Birthday" がRingo Jam会員限定で販売スタート⚡️

「NewLevelUnlocked」には、“歳を一つ重ねることで、新たな自分への扉が開く”という意味が込められています🔑

⁡

■販売期間… pic.twitter.com/OlTIaW5V3w

— Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) August 28, 2025若井：ついに！ ちょっと可愛らしい…自分で言うのはあれですけども！藤澤：いやいや！ 若井さんも来月誕生日ですからね！若井：そうです！大森：10月8日！ 歴史が変わる日!!大森：そして、「SUMMER SONIC 2025」（※ミセスは8月17日に出演）にも出させていただきまして、

「SUMMER SONIC 2025」MARINE STAGEにお越しいただきありがとうございました🏝️

⁡

トップバッター過去最高人数動員！

入場規制がかかるほどの多くの方々がお越しくださいました😢

⁡

皆さんと一緒に盛り上がれて

夏の大切な思い出がまた一つ増えました✨

⁡

引き続き、体調に気を付けながら

「SUMMER… pic.twitter.com/QYKN4qKFsZ

— Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) August 17, 2025さらに「SWEET LOVE SHOWER 2025」（※ミセスは8月29日に出演）も出させていただきまして、フェスが始まったわけですけども。

「SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2025 30th ANNIVERSARY」LAKESIDE STAGEにお越しいただきありがとうございました！

⁡

久しぶりのラブシャでのパフォーマンス

楽しんでいただけましたでしょうか？✨

引き続き、ミセスと夏を楽しみましょう🎐

⁡#ラブシャ#MrsGREENAPPLE pic.twitter.com/bYKdYj7hpX

— Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) August 29, 2025大森：「一番くじ Mrs. GREEN APPLE」も始まりまして！（※8月30日より全国のローソンで販売開始）

˗ˏˋ📢8月30日(土)より全国のローソンで販売開始🍏



【一番くじ #MrsGREENAPPLE MAGICAL 10 YEARS】



デビュー10周年を記念した一番くじ、

D賞はメンバーをデフォルメしたアクリルペンスタンド✨

お部屋に飾ったり、一緒にお出かけしたり

お好きな使い方で楽しんでください🍏🎵



🔍取扱店舗検索… pic.twitter.com/k9kCMLr0d9

— 一番くじ（BANDAI SPIRITS） (@ichibanKUJI) August 29, 2025大森：で、（新曲「夏の影」リリース記念イベント）「Mrs. GREEN APPLE 夏祭り IN MIYASHITA PARK」（東京・渋谷）も8月までやっていましたね！ 夏祭りって開催できるんだ!?って。若井：本当に！大森：「夏の影」だから、夏祭りを開催したらどうだろうかって話をして、まさか本当に実現するとは思わず！ すんごいなぁ、と思って。若井：めちゃめちゃ夏祭り！大森：我々は……先ほどまで（夏祭りを）やっていたのかな!? っていう感覚ですね！

【#MGA_夏祭り🎐】

⁡

新曲『#夏の影』リリース記念🌿

渋谷・MIYASHITA PARKで

「Mrs. GREEN APPLE 夏祭りIN MIYASHITA PARK」開催スタート🏮

⁡

ご来場の皆さま、熱中症にはお気をつけください🙌

⁡

⚠️入場には、事前予約(抽選)もしくは直前予約(各日先着) での電子チケットが必要になります。… pic.twitter.com/D6Naga5Yni

