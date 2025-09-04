大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、9月の拡大ロースターにおいて、キム・ヘソン内野手を10日間の負傷者リスト（IL）から復帰させた。復帰後のヘソンは本職の内野ではなく、外野手として起用されるかもしれない。米メディア『ドジャーブルー』のマシュー・モレノ記者が言及した。

ヘソンは7月29日（日本時間7月30日）に左肩の滑液包炎でIL入りして以来の復帰となる。怪我を負う前の1週間は痛みを抱えたまま出場を続けており、それがスイングと打撃成績に影響していたとみられていた。

8月21日（同8月22日）からリハビリ出場を開始したヘソンは、左翼手で3試合、遊撃手で2試合、指名打者（DH）で2試合、中堅手と二塁手で各1試合と、複数ポジションでの実戦調整を行った。ドジャースは左翼手に不安を抱えており、デーブ・ロバーツ監督はヘソンを左翼手として起用する考えを示している。

注目の集まるヘソンの起用法についてモレノ氏は「外野手としてのヘソンについては、今季ドジャースで16試合に中堅手として出場しているが、左翼手としては2020年のKBOリーグ以来の出場となる」と言及した。

