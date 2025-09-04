Aクラス争い中だが…中日、波に乗りきれていない選手6人。残り試合での巻き…

Aクラス争いを繰り広げる中日ドラゴンズだが、その戦力の裏で本来の力を発揮しきれずに、調子の波に乗り切れず苦戦を強いられている選手たちがいる。今回は、中日で今季の活躍を期待されながらも思うような結果が出ていない選手たちの現状と、その課題に迫りながら紹介する。（文・シモ／成績は9月3日終了時点）

石川昂弥

投打：右投右打

身長／体重：186cm／100kg

生年月日：2001年6月22日

経歴：東邦高

ドラフト：2019年ドラフト1位

プロ6年目の石川昂弥が、スランプに陥っている。

今季は中日ドラゴンズ生え抜きの4番として、井上一樹監督から熱い期待を込められて送り出されたが、開幕早々にそのプランが崩壊した。

3月28日の横浜DeNAベイスターズとの開幕戦では「4番・三塁」スタメン出場。翌29日の第4打席には、今季初ヒットとなる左翼への二塁打を放った。

しかし、13試合の出場で打率.160、3打点と精彩を欠くと、4月12日に登録抹消。約1カ月半の調整期間を置いて、5月31日に再登録された石川だったが、その後も調子は上がらず。6月17日には、2度目の登録抹消となってしまった。

そんな中、今月3日に一軍再昇格。同日の阪神戦では、一軍での今季初アーチを放った。

だが、今季は22試合の出場で打率.151、1本塁打、5打点の成績である。高校通算55本塁打を記録し、中日ファンの注目を一身に浴びて入団した熱は、すでに冷めつつある。

度重なるけがの影響やプレッシャーのせいか、十分に力を出し切れていないようだが、ファンは2年前のブレークの再現を待ち望んで止まない。

とんでもない飛距離の石川の本塁打を、また見られるだろうか。一軍で結果を残し続けるには、けがをしない体作りが求められる。

勝野昌慶

投打：右投右打

身長／体重：183cm／95kg

生年月日：1997年6月12日

経歴：土岐商 - 三菱重工名古屋

ドラフト：2018年ドラフト3位

常時150キロを超える直球とスライダー、フォークが特徴の勝野昌慶。しかし、プロ7年目の今季は調子の波が激しい。

4月9日の広島戦では1-0とリードしている場面で登板も、四球から崩れて1失点。同11日の阪神戦では、2回を投げて3安打1失点を喫した。

同22日の巨人戦では、2回3安打3与四球3失点。3戦連続の失点となり、翌23日に一軍登録抹消となった。

そんな中、5月5日に一軍復帰。翌6日の横浜DeNAベイスターズ戦で最速160キロを2球連続で記録し、7試合連続無失点に抑えた。だが、波に乗り切れなかった。

7月5日のヤクルト戦では延長12回、4-4の場面で登板するも2点本塁打を浴び負け投手に。同20日のDeNA戦でも2失点で負け投手になると、同22日に再び登録抹消となった。

今季の勝野の成績は、25試合の登板で9ホールドポイント（4勝4敗、5ホールド）、防御率5.00の成績。投球回27に対して27被安打と、登板するたびに安打を許している印象だ。

150キロを超える速球があるものの、被打率.320、空振り率9.5％と三振が取れていない。ストレートを活かす配球の組み立てや、稀に投げるシュートの割合を増やして目先を変えても面白いかもしれない。

2023年に25ホールドポイント（5勝2敗1セーブ）、防御率2.01を記録した勝野の復調が待たれる。

鵜飼航丞

投打：右投右打

身長／体重：183cm／100kg

生年月日：1999年5月30日

経歴：中京大中京高 - 駒沢大

ドラフト：2021年ドラフト2位

中日ドラゴンズの右の大砲候補として期待される鵜飼航丞だが、今季も苦しんでいる。

ルーキーイヤーの2022年には、59試合に出場して打率.206ながらも4本塁打、16打点を挙げ、強打者の風格を漂わせていた。

しかし、翌2023年にも41試合に出場したが、打率.143、3本塁打、5打点。昨季は12試合の出場で打率.185、3打点で本塁打はなかった。

今季は5月5日に初めて一軍登録されるも、13試合の出場で打率.167（30打数5安打）と結果を残せず。同月26日には登録抹消となった。

7月21日には再登録され、代打で10試合に出場するが、10打数2安打1打点の成績に。8月18日にまたも登録抹消となった。

ここまで、一軍では23試合の出場で打率.175、1打点。低めのボールに極端に弱く、全40打席のうち、真ん中低めは7打数2安打3三振、外角低めは8打数0安打4三振、内角低めも1打数0安打である。

甘い球を捉えきれず、難しい球に手を出してしまっているのだろうか。内角を.167しか打てていないのも気になるところである。

規格外のパワーを活かすためにも、配球を読む意識付けが必要なのかもしれない。

オルランド・カリステ

投打：右投右打

身長／体重：184cm／87kg

生年月日：1992年2月3日

経歴：エスクエラエチリアぺピン高 - ロイヤルズ - ジャイアンツ

入団3年目のオルランド・カリステだが、助っ人外国人としては物足りなさが目立つ。

今季は3月28日の横浜DeNAベイスターズとの開幕戦で、「3番・左翼」でスタメン出場。左安打を放ち、絶好のスタートを切った。

以降も安定して安打を積み重ねたものの、6月に打率.190と調子を落とすと、同月23日に登録抹消。7月19日に一軍再昇格するが、上半身のコンディション不良で再び登録抹消となった。

今季のカリステは、打てるコースが極端に少ない。

内角いっぱいは19打数6安打、真ん中高めは19打数7安打。対して、内角低めは17打数3安打、真ん中低めは24打数4安打、外角低めは27打数4安打。今季の三振数37のうち、約7割の25三振が低めのコースである。

上半身のコンディション不良がバッティングを狂わせているのだろうか。外角のボールに腕を伸ばし、ヒットを重ねる姿が影を潜めている。

ここまで61試合の出場で打率.227、1本塁打、14打点。一塁を守るジェイソン・ボスラーも好調で、途中加入の三塁手マイケル・チェイビスも本塁打でアピールしている。

しかし、まだカリステの攻守にわたる活躍が必要だ。ほかの外国人助っ人の活躍に埋もれたまま、シーズンを終われないだろう。

村松開人

投打：右投左打

身長／体重：172cm／80kg

生年月日：2001年1月6日

経歴：静岡高 - 明治大

ドラフト：2022年ドラフト2位

今季でプロ3年目の村松開人だが、レギュラー定着には至っていない。

ミート力を活かした打撃で、昨季は109試合に出場し、打率.275、1本塁打、25打点の成績を記録。今季は、遊撃のレギュラー奪取を期待されてスタートした。

3月28日の横浜DeNAベイスターズとの開幕戦で「7番・遊撃」として起用されるも、今季初ヒットを記録するのは4戦目の巨人戦・第1打席まで待つことになった。

守備では投手陣を助けるものの、一向に打率が上がらない中、村松にアクシデントが発生する。

4月23日の巨人戦・第1打席で投手へのゴロを打った際に、右脇腹痛を発症。調整期間を経て5月27日に再昇格するも、6月は57打数4安打、7月は19打数1安打と苦しい数字が並んび、7月31日に二軍再調整となった。

今季の村松は54試合に出場し、打率.177、2本塁打、10打点。右投手に対する打率が.178、左投手が.175と、左右関わらず打てていない。相性の良いヤクルト戦での打率も.185と低調である。

今季の開幕からのスランプと、けがの影響も多分にあるのだろうか。センターからレフトへのシャープなバッティングを心がけて、きっかけをつかんでもらいたいところだ。

梅野雄吾

投打：右投右打

身長／体重：177cm／86kg

生年月日：1999年1月13日

経歴：九州産大九州産高

ドラフト：2016年ドラフト3位

現役ドラフトで、2023年に東京ヤクルトスワローズから移籍した梅野雄吾。だが、現状は厳しい数字となっている。

昨季は18試合の登板で1勝0敗2ホールド、防御率4.15と振るわなかったが、今季の前半も今ひとつの内容だった。

今季は5月5日に一軍初昇格を果たし、5試合に登板。6回を投げて1失点と、安定した投球を続けていた。しかし、6月5日のソフトバンク戦で1回を持たずに4失点を喫すると、翌日に登録抹消となった。

今季の梅野は、対右打者を36打数5安打と押さえ込んでいるのに対して、対左打者には28打数10安打と打ち込まれているのが気になるところだ。

コース別に見ると、対左打者への内角いっぱいの被打率が.000に対し、外角高めは.400に達する。今季は、高めにボールが浮き上がったところを痛打されている印象があるが、制球力が課題だろうか。

そんな中、梅野は8月6日に約3カ月ぶりに一軍再登録。同22日の広島戦では、4-4の10回裏に登板して無失点。11回表に味方が2点を奪い、今季初勝利をマークした。

だが、同29日、30日のDeNA戦では2試合連続で2失点。ここまで17試合の登板で2勝1敗、1ホールド、防御率5.19にとどまっている。

【了】