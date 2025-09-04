大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、投打に故障者や不振選手が相次いでいる。日本時間4日のピッツバーグ・パイレーツ戦では、正捕手のウィル・スミス捕手が途中交代するアクシデントが発生したが、幸いにも長期離脱には至らない見込みのようだ。米公式サイト『MLB.com』が報じた。

スミスはこの日「3番・捕手」で先発出場していたが、2回の守備中にファウルチップが右手に直撃。一度はプレーを続行したが、3回の第2打席には立たずに途中交代となった。

同サイトは「スミスは手の甲にボールが当たり、右手打撲で退場となった。2回は最後まで捕手として耐えたが、チームトレーナーの診察を受けた後、試合から退場となった。その後のレントゲン検査の結果は陰性だった」と言及。

続けて、「デーブ・ロバーツ監督はスミスが故障者リスト（IL）入りする必要がないことを期待しているが、万が一に備えて控え要員の捕手を1人ピッツバーグに連れて行くかもしれない」としつつ、「明日、スミスが目を覚ましたらもっと詳しいことが分かる。腫れが引くかどうか見てみよう。彼を失うわけにはいかない。今後数日でもっと詳しいことが分かると思う」というロバーツ監督のコメントを伝えている。

