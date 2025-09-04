今夏にアトレティコ・マドリードへレンタル移籍加入したアルゼンチン代表FWニコ・ゴンサレスが、クラブ公式チャンネルのインタビューを通して、新天地での意気込みを口にした。

今夏の移籍市場では、「積極的」との言葉では足りないくらいの戦力強化を図ったアトレティコ・マドリード。ニコ・ゴンサレスの加入により、11名の補強が完了している。昨季からレンタル加入しており、今夏に完全移籍へ切り替わったフランス代表DFクレマン・ラングレとアルゼンチン代表GKフアン・ムッソ、そして今夏にアラベスから“復帰”を果たしながらビジャレアルへのレンタル移籍に出たウルグアイ代表DFサンティアゴ・モウリーニョを除いても、実に8名の新戦力がチームに加わっている。

そんな今夏のアトレティコ・マドリードが、“ラストピース”として迎え入れたのがニコ・ゴンサレス。欧州上陸後はシュトゥットガルト、フィオレンティーナ、そしてユヴェントスでプレーしており、“デッドライン・デー”の9月1日、ユヴェントスからの加入が発表された。

アルゼンチン代表ウインガーは今回、自身初のラ・リーガ挑戦が決まり、「とても幸せだよ。移籍が実現したことは本当に嬉しいし、何よりもここは素晴らしいチームだと知っているからね」と喜びを言葉にすると、「このクラブが作り出す雰囲気をピッチの上で楽しみ、僕個人としては毎試合毎試合、全力を尽くすよ」と意気込んでいる。

また、「ドイツで3年、イタリアで4年を過ごし、環境の変化が必要だと感じていて、スペイン、そしてアトレティコのような偉大なクラブに来るには絶好のタイミングだった」と、移籍を決めた要因の1つを明かしたニコ・ゴンサレス。アトレティコ・マドリードでは、過去にセルヒオ・アグエロ氏など数々のアルゼンチン出身選手が活躍をしており、今季チームにもニコ・ゴンサレスを含めて6名のアルゼンチン代表選手が在籍する。さらに、チームを率いるのは“チョロ”ことディエゴ・シメオネ監督だ。ニコ・ゴンサレスはアルゼンチン人選手がアトレティコ・マドリードでプレーする意義を次のように語っている。

「アルゼンチン人にとって、アトレティコでプレーすることは夢の1つなんだ。多くの先人たちが歴史を作ってきたクラブで、僕もアルゼンチン人選手の1人として、このクラブに自分の名前を刻みたい。チームを可能な限り高いレベルに導けることを願っている。

そして最後には、「チーム、監督、ファン…。すべてが魅力的な、本当に素晴らしいクラブだ。加入が決まる前から、試合を観戦して情報を追っていて、早くここに来たいと思っていた。このファンの前でプレーし、楽しむことができることを光栄に思う」と語っている。

今季のラ・リーガ第3節終了時点で、アトレティコ・マドリードは2分1敗と未勝利が続いている。インターナショナルマッチウィークを終えて、チームに合流したニコ・ゴンサレスは、巻き返しの“キーマン”となれるか。

【動画】アトレティコのユニフォームに袖を通したN・ゴンサレスが質問に回答！