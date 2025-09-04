スペイン代表FWアルバロ・モラタ（コモ／イタリア）が、現地時間4日に控えたFIFAワールドカップ26欧州予選・グループE第5節のブルガリア代表戦の前日会見に出席し、自身の“ラ・ロハ”に対する思いを公言した。

FIFAワールドカップ26欧州予選のグループGからLは今年3月に開幕しているものの、グループAからFは9月シリーズをもって開幕する。スペイン代表はグループEに組み込まれており、トルコ代表、ジョージア代表、ブルガリア代表と同居。つまり、スペイン代表にとっては、今回の9月シリーズがFIFAワールドカップ26欧州予選の“幕開け”だ。

モラタは「人々が考えるほど、ワールドカップに簡単に出場できるわけではない。過去には、強豪と呼ばれる国々が予選で敗退した例もある」との言葉で、FIFAワールドカップ26欧州予選の初陣を前に気を引き締めると、個人として「今の僕は完璧と言えるほど良い状態。ここでベストを尽くす準備はできている」と意気込んだ。

また、今年6月に行われたUEFAネーションズリーグ（UNL）2024－25・決勝のポルトガル代表戦でPKを失敗したモラタは、当時は代表引退を示唆していたものの、「監督が僕を必要としてくれるなら、そして予選を勝ち抜くことができたならば、来年のワールドカップに出場したい」とスペイン代表のキャリア続行に意欲を燃やす。「確かに困難な時期もあった。だが、今は個人としてもすごく調子が良いし、サッカー選手として経験した中で最も素晴らしいことは、自国を代表することだった」と語った上で、「場所がピッチであれ、スタンドであれ、僕のことを必要としてくれるならば、死ぬまでここにいるつもりだ」と、“ラ・ロハ”対する熱い思いを口にしている。

今回のメンバーを見ると、9月シリーズもセンターフォワードの軸はモラタとなりそうだが、「僕だけでなく、このチームにはゴールを決めることができる選手がたくさんいる。フェラン（・トーレス）、（ミケル・）オヤルサバル、ダニ・オルモのようにね」と話しただけでなく、「サム（・オモロディオン）やゴンサロ（・ガルシア）のように、若くて力を持つ選手も出てきている。スペインに素晴らしい未来があることを、喜ぶべきだ」と、これからの“ラ・ロハ”を背負う選手たちにも期待を寄せる。さらに、過去の選手たちの振る舞いを見て、“チーム”として戦うための準備も整えているようだ。

「（ダビド・）シルバやセスク（・ファブレガス）といった偉大な選手と共にベンチに座った時期に、彼らから多くのことを学んだ。ピッチの上での仕事はもちろんだが、そこ（ベンチ）でもチームに貢献することができると感じている。必要なところで、チームに貢献しなければならない」

スペイン代表がブルガリア代表のホームに乗り込むゲームは、日本時間で5日の3時45分（4日の27時45分）にキックオフを迎える。

【動画】デ・ラ・フエンテ監督、メンバー発表時には山火事の消化活動にあたった消防士に敬意を示す