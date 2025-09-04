日向坂46山下葉留花「本当に何でも乗っけられます」変わった“特技”に河田陽菜も絶賛!?

日向坂46の河田陽菜、髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」（毎週金曜 11:30～11:55）。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに（？）脱線してしまう番組です。8月29日（金）の放送は、河田陽菜と山下葉留花でお届け！ ここでは、山下の特技について語った模様を紹介します。

＜リスナーからのメッセージ＞

「以前、音楽番組のオフショットではるはる（山下の愛称）さんが、ティッシュ箱やペットボトルを頭の上に乗せているのを見ました。はるはるさんって頭に物を乗せがちですが、あれは特技なのですか？ ぜひ教えてください」

山下：そうなんです！ まず私って頭が丈夫なんですよ。

河田：石頭ってこと？

山下：“絶壁頭”って言うんでしたっけ？ 頭の上がほぼ一直線なんですよ。

河田：へぇ～、四角みたいになってるってこと？

山下：そうです。ちょっと乗っけてみます？

河田：うん、やってみて。今ペットボトルを頭の上に乗せています。

――見事にペットボトルを頭の上に乗せる山下。

河田：上手！ 水も入っているのに。

山下：全然いけます、本当に何でも乗っけられます。

河田：何でもいけるんだ。あ、ティッシュ箱が来た（笑）。

山下：結構大きいですね（笑）。

――それでも、ラクラクとティッシュ箱（横向き）を乗せることに成功。

山下：楽勝でした！

河田：すごい！ 安定してる。

山下：え？ 今度は縦で（笑）!?

河田：難しそうだよ～。

――しばらく挑戦しましたが、残念ながら失敗……。

山下：できませんでした（笑）！

河田：なんだこの時間（笑）。でもすごくいい特技じゃない？

山下：はい！ 何でも乗せられます。

